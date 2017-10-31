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Дело Пушкарёва

В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву

Суд решит, где будет рассматриваться дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Верховный суд РФ определит территориальную подсудность уголовного дела против временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарев и его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарева. Как сообщил РИА VladNews источник в Верховном суде, заседание назначено на 8 ноября, начало в 14.30 по московскому времени. 

Ранее Генпрокуратура сообщила об окончании следствия и направила ходатайство об изменении территориальной подсудности дела председателю Верховного суда, начальнику московского СИЗО №1, где с июня 2016 содержатся обвиняемые, и главе столичного УФСИН. 

Сам Игорь Пушкарёв на своих страницах в социальных сетях отметил: «Вызывает удивление тот факт, что Генеральная прокуратура РФ отправила материалы дела в Верховный суд РФ для принятия решения о территориальной подсудности. Ведь ещё 18 июля 2017 года, направляя иск о возмещении непонятного ущерба бюджету Владивостока, прокуратура указывала вполне конкретного адресата – Ленинский суд Владивостока. Теперь же они засомневались и, судя по всему, решили воспользоваться тем, что выдуманная следствием взятка была совершена в неустановленное время и неустановленном месте. Удобно, не правда ли? Взяли, выдумали, нет свидетелей, нет факта взятки, да и ещё можно рассмотреть там, где удобно. Более того, есть ощущение, что в Генпрокуратуре не доверяют судам Владивостока!»

Напомним, 26 октября в Мосгорсуде завершилось очередное заседание суда по делу Пушкарёвых-Лушникова. Суд отклонил апелляцию защиты на решение от 29 августа 2017 года о продлении ареста в СИЗО «Матросская тишина» до конца ноября.

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