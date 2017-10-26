Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция)

Адвокаты подали апелляцию на продление срока содержания под стражей

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В Московском городском суде проходит заседание по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Суд рассматривает апелляционную жалобу защиты на продление ареста, сообщает РИА VladNews.

Заседание назначено на 11 часов по московскому времени. Игорь Пушкарев и Андрей Лушников будут присутствовать на заседании по видеоконференцсвязи.

РИА VladNews ведёт прямую трансляцию (время владивостокское):

Обновление 19:02 (Вдк): Заседание должно было начаться в 11.00 по московскому времени, но задержалось больше чем на час.

Напомним, 29 августа Мосгорсуд в очередной раз по ходатайству следствия продлил арест Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября этого года. Позже до этого же срока арест продлили и брату мэра Андрею Пушкарёву.

Как ранее сообщало РИА VladNews, следствие по делу окончено, Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, а место рассмотрения дела определит Верховный Суд РФ.

"Будем продолжать доказывать свою правоту и каждый сможет узнать о подробностях нашего уголовного дела", - написална своих страницах в соцсетях Игорь Пушкарев.

Первые судебные заседания по делу должны начаться уже в ноябре 2017 года.