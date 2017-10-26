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Дело Пушкарёва

Мэра Владивостока оставили дожидаться суда в «Матросской тишине»

Суд не прислушался к доводам защиты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Несмотря на отсутствие ходатайства следователи и разрешения председателя Следственного комитета РФ, сообщает РИА VladNews.

В Мосгорсуде завершилось очередное заседание суда по делу Пушкарёвых-Лушникова. На этот раз суд рассматривал апелляцию защиты на решение от 29августа 2017 года о продлении ареста в СИЗО «Матросская тишина» до конца ноября.

В ходе судебного заседания адвокаты Игоря Пушкарёва отмечали, что ранее срок под стражей продляли по исключительным обстоятельствам, связанным с ознакомлением с материалами уголовного дела.

Более того адвокаты отметили нарушения при содержании другого участника процесса, директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. По их словам, Лушников содержится под стражей без судебного постановления, что является грубейшим нарушением федерального законодательства.

Адвокат Игоря Пушкарёва Александр Высоцкий отметил, что компания «Востокцемент» просила долг МУП «Дороги Владивостока», а само муниципальное предприятие не признало наличие ущерба, так как за поставленные материалы не было уплачено ни копейки. Ранее глава Владивостока неоднократно также заявлял об отсутствие ущерба. Дело в том, что первоначальное обвинение строилось именно на том, что глава Владивостока своими действиями нанёс ущерб городскому бюджету на сумму 143 миллиона рублей, а также привёл к образованию задолженности МУП «Дороги Владивосток» перед ООО «Востокцемент» в размере более 800 млн.рублей. Однако, как стало известно в декабре 2016 года, «Востокцемент» простил долг в 962 млн. рублей и заявил, что в период с 2012 по 2015 годы материалы поставлялись ниже рыночных цен, однако следствие не учло это в своём расследовании.

Второй адвокат мэра Константин Третьяков отметил, что следователь даже не ходатайствовал о продлении ареста Пушкарёву.

«Для продления ареста на срок более года необходимо согласие председателя Следственного комитета РФ на продление сверх максимальногосрока. Однако его нет. Это грубейшее нарушение», - отметил Третьяков.

Вместе с тем, несмотря на доводы защиты и комментарии участников процесса суд оставил Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова под стражей до 30 ноября 2017 года.

Отметим, 20 октября 2017 года Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Пушкарёвых-Лушникова. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв, Андрей Пушкарёв и Андрей Лушников в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «а» ч. 2, 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Сейчас стороны ожидают решения Верховного суда Российской Федерации, который должен определить территориальную подсудность для рассмотрения дела по существу.

Напомним, 29 августа Мосгорсуд в очередной раз по ходатайству следствия продлил арест Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября этого года. Позже до этого же срока арест продлили и брату мэра Андрею Пушкарёву.

Как ранее сообщало РИА VladNews, следствие по делу окончено, Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, а место рассмотрения дела определит Верховный Суд РФ.

"Будем продолжать доказывать свою правоту и каждый сможет узнать о подробностях нашего уголовного дела", - написал на своих страницах в соцсетях Игорь Пушкарев.

Первые судебные заседания по делу должны начаться уже в ноябре 2017 года.

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