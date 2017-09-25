Массовые мероприятия проходили в течение всего дня в центре города

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев поздравил жителей и гостей Владивостока с Днем тигра, сообщает РИА VladNews.

- Поздравляю жителей Владивостока и Приморского края с Днём тигра. Традиционно в нашем городе проходят массовые мероприятия, посвящённые этому празднику. Тысячи улыбок, смех детей и прекрасная семейная атмосфера наполняет улицы города на целый день. Каждый из нас должен задуматься не только о важности сохранения популяции тигра, но и о бережном отношении к окружающей нас природе. Владивосток - это уникальное место, которое сочетает в себе красоту большого города и неповторимую природу. Его процветание и уникальность, зависят только от нас с вами, - написал Игорь Пушкарев.

Напомним, 17 августа Мосгорсуд оставил экс-директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева под домашним арестом до 30 сентября. Игорь Пушкарёви Андрей Лушников находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву