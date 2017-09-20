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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти

Временно отстраненный глава Владивостока прокомментировал ситуацию с закрытием бутощебеночного завода
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев в своих социальных сетях прокомментировал ситуацию с закрытием бутощебеночного завода, сообщает РИА VladNews.

- Одной из самых неприятных сторон нахождения под арестом является скованность в действиях. Раньше мне приходилось множество вопросов различного характера решать буквально в «ручном» режиме. Не потому что команда не справлялась, а потому что скорость решения проблемы при личном участии значительно выше. Сейчас же приходится наблюдать за тем, как во Владивостоке пытаются закрыть одно из старейших предприятий города – Владивостокский бутощебёночный завод. Предприятие, которое работает с 1960 года на благо города и края, предприятие, которое кормит 200 семей и ежегодно платит почти по 200 миллионов налогов, столкнулось с бюрократическим произволом. Мне сложно сказать, кто является главным инициатором череды бесконечных проверок и претензий, но знаю точно, что любую проблему можно устранить или решить в том или ином виде. Тем людям, которые считают, что можно взять и перечеркнуть жизнь сотен людей из-за своих корыстных целей, просто не место во власти. В виду своего отсутствия в городе не могу лично включится в решение проблемы, но уверен, что полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев временно исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и уполномоченный по правам предпринимателей Приморского края Марина Шемилина, обратят внимание на сложившуюся ситуацию, не дав чиновничьему произволу закрыть одно из старейших предприятий Владивостока, - написал Игорь Пушкарев.

Напомним, 17 августа Мосгорсуд оставил экс-директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева под домашним арестом до 30 сентября. Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

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