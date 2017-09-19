Борис Кубай: Сезон тайфунов для Приморского края закончился 12:23, 19 сентября Борис Кубай: Сезон тайфунов для Приморского края закончился
Пьяный приморец попытался наколоть полицейского на вилы 12:11, 19 сентября Пьяный приморец попытался наколоть полицейского на вилы
Часть Владивостока еще на какое-то время останется без горячей воды 12:00, 19 сентября Часть Владивостока еще на какое-то время останется без горячей воды (Адреса)
Новостная лента
Сентябрь, 19 вторник
12:23
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
12:23
Борис Кубай: Сезон тайфунов для Приморского края закончился
12:11
Пьяный приморец попытался наколоть полицейского на вилы
12:00
Часть Владивостока еще на какое-то время останется без горячей воды Адреса
11:48
Неустойчивая погода ждет приморцев на этой неделе
11:36
Жители приморского поселка оказались в коммунальном аду? Фото и Видео
11:24
Экс-вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков оказался в карцере СИЗО Владивостока
11:13
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна Фото
11:01
Горожан приглашают на Сорочинскую ярмарку
10:49
В Приморье пропал ребенок
10:37
Одной из локальных площадок в День тигра станет «Спиннер-фест»
10:25
За сутки в Приморье потушили 11 пожаров
10:13
Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 19 сентября
10:00
Смертельное ДТП произошло в Приморье
09:49
Группа подростков осуждена за кражу велосипеда в Приморье
09:37
Два жителя Владивостока ограбили предпринимателя на 3 миллиона
09:24
В Приморье возбудили дело о мошенничестве с субсидиями
09:11
Избиением школьницы в Приморье займется следственный комитет
09:06
Из Приморья в КНР завернули грузовик с некачественными нектаринами
08:53
Четыре авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием, два – раньше времени Адреса
08:32
Часть Владивостока останется без света сегодня, 19 сентября Адреса
08:16
Вечером во Владивостоке пройдет небольшой дождь
07:25
Гороскоп на 19 сентября
06:20
Добавка к пенсии неработающим пенсионерам в 2017 году
05:19
Вциом: 44% россиян ожидают скорый банковский кризис
04:24
До завершения приёма заявок на участие в карнавальном шествии в День тигра осталось два дня
03:39
Тротуары, пониженные бордюры и тактильную плитку устанавливают во Владивостоке в рамках программы «Доступная среда» Видео
02:23
Во Владивосток с дружественным визитом прибыл отряд кораблей ВМС Китая
01:21
Приход судна «Costa Neoromantica» отменен
00:07
Во Владивостоке юных горожан приглашают в мастерские творчества
Сентябрь, 18 понедельник
23:16
Жителей и гостей Владивостока приглашают на бесплатное занятие йогой Фото
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4201 (140) от 19 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Недожали...
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
С приморских полей – на центральную площадь
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
Тайфун прошел мимо?
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Экс-вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков оказался в карцере СИЗО Владивостока

Ему предстоит там отбыть 15 суток за нарушение режима содержания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Бывший вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, помещенный в СИЗО города Владивостока по решению суда чуть больше месяца назад, был помещен в карцер на 15 суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на деловую газету Золотой Мост.

По предварительной информации, причиной стал единственный звонок по мобильному телефону, который ему одолжил сокамерник. По имеющейся информации, Евгений Вишняков находится в в карцере вот уже более недели.

Напомним, что его обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при газификации микрорайона «Радужный» в Уссурийске. Свою вину в совершении каких-либо преступлений экс-вице-губернатор не признает. Наказание по части 2 данной статьи различно - от штрафа в 100 тысяч рублей до 7 лет колонии.

Ранее РИА VladNews писало об обысках в администрации Приморья, а также задержании главы администрации Уссурийска Евгения Коржа - по свидетельствам источников, в связи с тем же делом, что и дело Евгения Вишнякова.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
В Приморье пропал ребенок
10:49, 19 сентября 2017 В Приморье пропал ребенок

Пропавшая может находиться в Спасске-Дальнем

За сутки в Приморье потушили 11 пожаров
10:25, 19 сентября 2017 За сутки в Приморье потушили 11 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Смертельное ДТП произошло в Приморье
10:00, 19 сентября 2017 Смертельное ДТП произошло в Приморье

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку

Группа подростков осуждена за кражу велосипеда в Приморье
09:49, 19 сентября 2017 Группа подростков осуждена за кражу велосипеда в Приморье

Сумма ущерба составила 8 тысяч 500 рублей

Два жителя Владивостока ограбили предпринимателя на 3 миллиона
09:37, 19 сентября 2017 Два жителя Владивостока ограбили предпринимателя на 3 миллиона

По данному факту возбуждено уголовное дело

В Приморье возбудили дело о мошенничестве с субсидиями
09:24, 19 сентября 2017 В Приморье возбудили дело о мошенничестве с субсидиями

За 6 лет женщина незаконно "наварилась" на 150 тысяч рублей

Избиением школьницы в Приморье займется следственный комитет
09:11, 19 сентября 2017 Избиением школьницы в Приморье займется следственный комитет

По данному факту следователи назначили проверку