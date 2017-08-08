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Политика и экономика

Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Владимир Миклушевский "упал" почти на 20 строчек
Фото: Вилитарий Филатов Фото: Вилитарий Филатов
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский переместился на предпоследнее, 84 место в рейтинге влияния глав субъектов РФ в июле 2017. Как сообщает РИА VladNews, ранее в июне Владимир Миклушевский занимал 65 место в подобном рейтинге. 

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В июле 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85). 

"Борьба с коррупцией негативно влияет на позиции некоторых региональных глав, - отмечает Орлов Дмитрий, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук. - На фоне задержаний вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова и одновременно с ним - главы Уссурийского городского округа Евгения Коржа по уголовному делу о нарушениях с обеспечением газом нового микрорайона «Радужный» под Уссурийском, строящегося в рамках программы «Жилье для российской семьи», значительно утрачивает свои позиции глава региона Владимир Миклушевский (84-е место, минус 19 пунктов)". 

Отметим, 7 августа, после стихийного бедствия, постигшего Приморский край, в соцсетях появились сухи об отставке Владимира Миклушевского, однако пресс-служба губернатора Приморья эту информацию опровергла.

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