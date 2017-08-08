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МЧС оценило масштабы ЧС в Приморье

Стали известны подробности о стихии, прокатившейся по югу края
Фото: МЧС Приморского края Фото: МЧС Приморского края
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

МЧС рассказало, как прошло вчерашнее ЧС в Приморье: по предварительным данным, в Хасанском, Надеждинском муниципальных районах и Уссурийском ГО остаются остаются подтопленными более 1 400 придомовых территорий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ведомства.

В настоящее время остаются отрезанными 5 населённых пунктов: 1 –Уссурийском городском округе, 3 – в Надеждинском муниципальном районе и 1 – в Хасанском муниципальном районе. Остаются подмытыми 5 участков дорог общей протяжённостью 5 км в 3 муниципальных образованиях: 2 – в Надеждинском муниципальном районе, 1 – в Уссурийском городском округе, 2 – в Хасанском муниципальном районе. Имеют повреждения 3автомобильных моста в 3 муниципальных образованиях – 1 в Надежинском муниципальном районе, 1 – в Хасанском муниципальном районе и 1 – в Уссурийском городском округе и 2 железнодорожных моста.

Из районов, попавших в зону бедствия эвакуировано 57 человек, 18 из них – дети. В настоящее время развёрнуты 6 пунктов временного размещения, в которых находятся 200 человек. В населённых пунктах имеются продукты питания, бутилированная вода, предметы первой необходимости, медикаменты. Особое внимание уделяется работе с маломобильной категорией граждан и детьми. С людьми, нуждающимися в психологической помощи работают специалисты-психологи. Для оказания психологической помощи привлечено 6 человек психологов.

К настоящему моменту аварийные бригады филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» восстановили электроснабжение в населённых пунктах Надеждинского муниципального района. Сейчас энергетики занимаются восстановлением электроснабжения в Хасанском районе и Уссурийском городском округе.

Из-за сильных ливней, обрушившихся на Приморье ночью и днем 7 августа, произошли локальные перебои электроснабжения потребителей в трех районах края. В связи с отсутствием проезда по трассе Раздольное-Хасан из-за сильного повреждения дорожного полотна, затруднён доступ к электросетевым объектам, обеспечивающим электроснабжение сёл Береговое, Филипповки, Андреевки, Овчинниково, Кравцовки. Также частично электроснабжение отсутствует в сёлах Барабаш и Занадворовка. В Уссурийском городском округе в результате разлива реки Борисовка полностью отрезанными оказались села Кроуновка и Яконовка. Сотрудники МЧС России совместно с энергетиками пытаются организовать переправу в эти населённые пункты для восстановления электроснабжения. В Главном управлении МЧС России развернут оперативных штаб для сбора и анализа поступающей информации, координации действия сил и средств. Работает телефон доверия: 8 (423) 2399999

Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС Приморского края и Главного управления МЧС России по Приморскому краю функционируют в режиме «Чрезвычайная ситуация».

Задействовано: более 500 человек, 97 единиц техники, 25 плавсредств, в том числе от МЧС России – 108 человек, 23 единицы техники и 14 плавсредств.

Социального напряжения среди населения не допущено.

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