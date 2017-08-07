Стихия уже нанесла мощный удар по Приморью

Ветер во Владивостоке валит деревья, а юг края попросту смывает

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сильный ветер во Владивостоке с утра повалил плохо державшиеся в земле деревья, сообщает корреспондент РИА VladNews. Так, завалилось дерево на склоне во дворе дома №82 по проспекту Красного Знамени. По счастливой случайности, ствол не повредил автомобилей, а также не порвал провода и не вызвал коммунальную аварию - просто аккуратно лег на фонарный столб:

Водителям рекомендуется быть внимательными при парковке, а пешеходам - при движении по тротуарам.

Необходимо отметить, что во Владивостоке ночью и утром прошел сильный ливень, который однако не вызвал серьезных нарушений в жизнедеятельности приморской столицы. Осадки сопровождались порывистым ветром.

В то же время, юг Приморья пострадал намного сильнее: смыты некоторые участки автодорог с асфальтовым покрытием, смыт мост, перекрыто железнодорожное сообщение, несколько районов края остались без света, а жители деревни Филлиповка полным составом обосновались на сопке, так как поселок затопило.

Отметим, что в Приморье действует штормовое предупреждение: по одному из вариантов метеопрогноза, по краю 8-10 августа пройдет тайфун Noru, который сейчас бушует в Японии.