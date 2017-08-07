В Приморье из-за разлива реки перекрыто движение для поездов

Стихия продолжает бушевать в регионе

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В результате непогоды в Приморье наблюдается подъем уровня воды в реках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на

В результате выхода воды из берегов реки Раздольное перекрыто движение для железнодорожного транспорта в обоих направлениях на 9202 км в районе Раздольного.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в результате сильных дождей в Уссурийске наблюдается подъем уровня воды, в результате чего город начало топить. Также несколько районов остались без электроснабжения.

Все службы жизнеобеспечения города находятся в режиме повышенной готовности.

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