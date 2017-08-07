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Уссурийск вновь оказался под ударом стихии

Вода добралась уже до квартир
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Ночью на Приморье обрушился сильный ливень, сообщает РИА VladNews.

В результате непогоды улицы Уссурийска оказались подтоплены. Во многих районах города уровень воды достигает более 20 см.

Так, в результате сильного дождя на Новоникольском шоссе автомобили по капот уходят в воду, объездная трасса, улица Блюхера и тоннель на Садовой также затоплены.

Остановки общественного транспорта тоже оказались в воде.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews местные жители, вода уже добралась и до квартир.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, в крае сегодня облачно, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе до сильного. Температура воздуха +19...+30 °C

По прогнозу МЧС, в результате дождей возможен подъем уровня воды до 0,6 метра, в бассейнах рек Большая Уссурка, Малиновка и их притоках до 0,5-0,8 метра, с подтоплением низких пойм на отдельных участках рек.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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