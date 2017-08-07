Прогноз МЧС на понедельник, 7 августа

В этот день в регионе ожидается неспокойная гидрологическая обстановка

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

7 августа в связи с прогнозируемыми дождями на реках южных и западных районах Приморского края возможен подъем уровня воды до 0,6 метра, в бассейнах рек Большая Уссурка, Малиновка и их притоках до 0,5-0,8 метра, с подтоплением низких пойм на отдельных участках рек. На юге центральных районов края колебание уровня воды до 0,3 метра, на реках восточного побережья ожидается спад уровня воды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Заполняемость водохранилищ составляет: Артемовское – 112 880 (96%); Богатинское – 10 797 (77%); Седанкинское – 4 947 (82%).

Прогнозируется вероятность аварийных ситуаций на водных объектах. Основная причина – нарушение правил судовождения, износ основного оборудования, волнение моря до 3 баллов.

Жителям региона рекомендуют уточнить телефонные номера для вызова экстренных служб с сотового телефона.