Тайфун Noru уже бушует в Японии

Появились первые жертвы, отменены сотни авиарейсов, десятки тысяч людей остались без света

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Япония уже почувствовала приближение тайфуна Noru: стихия по-прежнему находится к югу от острова Кюсю (в районе островов Амами, где наблюдаются обильные осадки и мощный ветер до 50 метров в секунду), сообщает РИА VladNews со ссылкой на РГ. В стране отменено не менее 259 авиарейсов. Авиаперевозчики не исключают увеличения числа отмененных рейсов.

Нору продвигается крайне медленно - со скоростью не более 15 километров в час. Это может принести большой урон в районах его прохождения. Уже известно по крайней мере о двух жертвах и девяти пострадавших.

К данному моменту в префектуре Кагосима без света остались 11 тысяч семей. По словам синоптиков, ливня такой интенсивности в тех краях не было около 50 лет.

По прогнозам, ураган накроет остров Кюсю в понедельник, 7 августа, и (если не сменит направление) придет на основной остров государства - Хонсю - в начале недели. К удару стихии готовятся жители Токио.

Видео от newsbox24 - здесь.