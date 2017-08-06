Приморье перед тайфуном: ливни, грозы, порывистый ветер

Какой будет погода в регионе в воскресенье, 6 августа - и что произойдет потом?

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ливни, гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +23...+28 °C, .

Во Владивостоке облачно, небольшой дождь, местами туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

Уссурийске облачно, небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.

В Находке переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.

Отметим, что штормовое предупреждение и прогноз о выходе тайфуна Noru на юг Японского моря 8-10 августа остаются в силе. Прогноз будет уточнен в понедельник, 7 августа. На данный момент прогноз метеослужб на движение тайфуна с юга Японского моря выглядит так:

По одной из версий (А) вихрь будет смещаться на север и в среду, 9 августа, подойдет к юго-восточным районам Приморского края. Затем он повернет на северо-запад и через южную половину Приморья уйдет на Китай.

По второй версии (Б) тайфун Noru, выйдя в Японское море, будет смещаться над его акваторией в северо-восточном направлении, вблизи восточного побережья Приморья, и выйдет в Татарский пролив.

В обоих случаях сохраняется угроза влияния тайфуна на погоду Приморского края в период 8 – 10 августа. Только локализация опасных явлений будет разной.

Третья версия (В) развития погодных событий: выйдя в Японское море, тайфун будет смещаться вдоль Японских островов и далее выйдет на Сангарский пролив. Эта версия событий для Приморья самая благоприятная.