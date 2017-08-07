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В Приморье из-за стихии перекрывают дороги

Ограничено движение по автодороге Разольное-Хасан
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция сообщает, что движение на автодороге Разольное - Хасан в Приморском крае ограничено из-за последствий сильных осадков: дорога размыта и занесена грунтом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Со стороны поселка Раздольное добраться можно только до села Нежино, далее на 25-м километре автодороги Разольное-Хасан дежурит экипаж ДПС. Со стороны Славянки движение осуществляется до знака «Барабаш» (дежурство на данном участке дороги также осуществляет экипаж ДПС). Остановлено пассажирское сообщение, движение всех видов транспорта. ГАИ обращается к гражданам с просьбой проявить понимание и отложить поездку по данному маршруту, а также соблюдать осторожность при движении в неблагоприятных погодных условиях, по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.

Напомним, на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке из-за сильного тумана с субботы было ограничено дорожное движение сотрудниками ДПС на участке от развязки Фадеева в сторону Снеговой Пади и с обратной стороны от Снеговой Пади в сторону острова Русский. На данном участке (в сторону Седанки) зарегистрировано 20 ДТП без пострадавших. ГИБДД просит автолюбителей выбирать альтернативные пути объезда, соблюдать скоростной режим и дистанцию, обращать внимание на погодные условия.

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