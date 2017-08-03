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Дело Пушкарёва

​Федеральные эксперты отметили усилия Игоря Пушкарёва по защите своего доброго имени

Так посчитали эксперты при составлении рейтинга информационных кампаний вип-арестантов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Уголовные дела против российских чиновников - не редкость в последние годы. Однако, как показала практика, антикоррупционная волна уносит за собой не только явных коррупционеров, но и тех, чья вина остаётся под сомнением.

Подобная тенденция не осталась не замеченной и в экспертном сообществе, сообщает РИА VladNews. Накануне региональные и федеральные эксперты опубликовали в своих Телеграм-каналах ТОП-5 информационных кампаний вип-арестантов. Среди экспертов, посчитавших актуальным подобный аналитический срез стали политологи Леонид Давыдов, Константин Калачёв и Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы».

«Вот и еще один новый рейтинг. Самую активную кампанию своей защиты ведет по мнению составителей рейтинга экс-мэр Владивостока Пушкарев. Трудно не согласиться», - отметил в своём Фейсбуке Константин Калачёв.

По мнению авторов рейтинга, волна уголовных дел против чиновников естественным образом разделила вип-арестантов на тех, кто смирился и ждёт развязки и тех, кто так или иначе защищается не только в правовом, но и медийном поле. При этом эксперты не скрывают, что попытка сохранить доброе имя
в непростых условиях антикоррупционной кампании дорогого стоит, а в нынешних реалиях оценить эффективность информационных кампаний бывших руководителей регионов, городов и корпораций по единой мерке довольно сложно. Вместе с тем, в рейтинг попали наиболее интересные медиа-кампании, среди которых оказались чиновники самого разного уровня.

Пятое место досталось бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.

Он был арестован в 2016 году, однако до сих пор свою вину не признает. За время пребывания в СИЗО пытался жениться, его медиа-адвокаты активно педалировали тему здоровья Никиты Юрьевича. Недавно защита экс-губернатора завела ему телеграм-канал.

Итог: продолжается предварительное следствие. Никита Белых находится под арестом в Москве.

На четвёртой строчке оказался бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов.

Арестован в 2017 году, вскоре после отставки. Вину не признает. В заключении пишет стихи.

Итог: продолжается предварительное следствие. Леонид Маркелов находится под арестом в Москве.

Тройку лидеров замкнул экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов.

Евгений Урлашов был арестован в далёком 2013 году по подозрению в покушении на вымогательство взятки размером 14 млн рублей. В защиту Урлашова выступали Михаил Прохоров, Ксения Собчак, Алексей Навальный, Илья Яшин. Считается, что уголовное дело было возбуждено после заявления Урлашова о намерении выдвигаться на выборы губернатора Ярославской области.

Итог: 3 августа 2016 года Урлашов приговорён к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн рублей.

Второе место у вице-губернатор Челябинской области Николая Сандакова. Один из самых эффективных политтехнологов России был задержан в 2014 году.
В защиту Сандакова поднялось активное движение представителей медиа
и политтехнологов.

Итог: по одному из двух уголовных дел продолжается предварительное следствие. Николай Сандаков находится на свободе.

Стоит сказать, что в этом году в Приморье был задержан не менее известный политтехнолог Илья Митькин. Однако никакой информационной кампании в защиту политконсультанта губернатора не ведётся.

И наконец лучшей была названа информационная кампания защиты временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. Напомним, градоначальник был арестован вместе с братом Андреем и директором МУП "Дороги Владивостока" в 2016 году. Вину не признает. Ведёт активную (пожалуй, самую активную среди чиновников) медиа-кампанию против СКР. В созданных от имени мэра аккаунтах в социальных сетях его помощники активно публикуют согласованные через адвокатов заявления мэра не только о ходе дела, но и по актуальным городским проблемам.

Итог: Ориентировочно судебное заседание пройдёт осенью 2017 года во Владивостоке. Игорь Пушкарёв пока находится под арестом в "Матросской тишине". Его брат Андрей, обвиняемый в даче взяток мэру в форме оплаты его водителя и охранника, содержится под домашним арестом в Москве. Команда Пушкарева, несмотря на неоднократные попытки региональной администрации поставить во главе Владивостока своего человека, сохранила город за собой.

По мнению политолога Павла Наливайко, медиа-кампания по защите Игоря Пушкарёва по праву заняла первое место в импровизированном рейтинге.

«Как ни странно, но команде мэра Владивостока удалось не только показать возможность медиа-адвокатуры на всю страну, так ещё и работать в этом направлении с самого момента ареста Игоря Пушкарёва. Так или иначе, благодаря этим действиям спустя год удалось сохранить положительную репутацию мэра Владивостока, отбить нападки со стороны политических оппонентов и сохранить общее впечатление натянутости обвинений, - говорит Наливайко. - Естественно главным результатом этих мероприятий должно быть максимальное внимание к судебному процессу во избежание несправедливых решений».

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