Дневник девушки: Как бороться с джетлагом?

Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока борется со сменой часовых поясов

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает про джетлаг.

"Дорогие девушки, как бороться с "джетлагом" - явлением несовпадения ритма человека с дневным ритмом, вызванное ночной работой, переходом на летнее время или быстрой сменой часовых поясов при перелёте на самолёте. Раньше мне было очень трудно, возвращаясь из отпуска, войти в рабочий режим. Да и маленьким детям не объяснишь, что нужно лечь спать, они ложатся спать, когда этого хотят, а хотят они долгое время спать днём, а кушать, смотреть телевизор и играть - ночью, и все это из-за смены часовых поясов. Родителям приходиться также бодровствовать ночью. Сейчас, когда дети стали взрослее, борьба с "джетлагом" стала легче.

Есть много плохих способов: например, принять снотворное или выпить много кофе. Кофеин обезвоживает организм и ухудшают работу мозга, выводя из строя внутренние часы. Еще один плохой способ - сразу окунуться в работу. Тяжелая умственная и психологическая нагрузка значительно усугубляют "джетлаг".

Самый лучший способ, на мой взгляд, это спорт по расписанию.

Фитнес ускоряет кровообращение и метаболизм, заставляет сердце биться быстрее и повышает температуру тела. При перелетах на восток лучше всего тренироваться утром, а на запад — во второй половине дня. Но только не вечером, чтобы не сбивать сон. Сторонники здорового образа жизни легче переносят смену часовых поясов. Теперь мы утром занимаемся спортом и это облегчает нам жизнь. Желаю всем лёгкого взлёта и мягкой посадки".

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Участница проекта ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.