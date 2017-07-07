Дневник девушки: Я - во дворце!

Мама троих детей Жанна Ивашкина продолжает рассказывать о своем путешествии

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня продолжает рассказывать о своем путешествии по Ялте.

"Дорогие девушки, здоровый образ жизни на этой неделе совпал с посещением Ливадийского, Воронцовского и Массандровского дворцов. Само путешествие и экскурсия в каждый дворец занимают около 3 часов. Нужно отметить, что входные билеты при предъявлении нашего удостоверения многодетной семьи были для нас бесплатными. Впечатления от посещения царских мест навсегда поселятся в моей памяти. Все очень красивое и грандиозное.

Ливадийский дворец в Крыму — последнее сооружение Российской Империи, созданное для семейства Романовых, — настоящее сокровище Южного берега. Это место, где черпали вдохновение поэты, композиторы и художники. Место, которое невозможно не посетить, путешествуя по Крыму. В разное время гостями дворца были видные мировые политики и деятели искусств, неоднократно он принимал в своих стенах конференции и встречи международного уровня. Неудивительно, что именно это место стало свидетелем многих поворотных моментов истории.

Воронцовский дворец в Алупке — одна из главных достопримечательностей Крымского полуострова, настоящий шедевр дворцово-паркового искусства у подножия Ай-Петри.

Каменный замок в английском стиле, окруженный ухоженным зеленым парком, привлекает тысячи туристов каждый год не только красотой архитектурных решений и роскошью уникальных интерьеров, но и той особой атмосферой, которая присуща многим памятникам архитектуры Южного берега Крыма.

Массандровский дворец имеет богатое историческое прошлое, но в то же время сохранилась та атмосфера уюта и отдыха, за которую дворец все и любят. Этот сказочный замок посреди леса успел многое повидать. В его стенах жили и цари, и вожди СССР, и простые люди. У каждого дворца в Крыму есть своя особенная история.

Я надеюсь, что когда-нибудь вновь смогу посетить дворцы, чтобы почувствовать это умиротворяющее настроение и представить, как всё было больше века назад".

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.