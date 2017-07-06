Профсоюз: Со смертями на работе в Приморье и в 2017-м все плохо

В первом полугодии уже произошло 20 фатальных случаев

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Статистика несчастных случаев на производстве в первом полугодии текущего года, по данным Федерации профсоюзов Приморского края, оптимизма не внушает, сообщает РИА VladNews. Так, профсоюзные эксперты участвовали в расследовании 62 случаев (в том числе 20 смертей), что сравнимо с показателями аналогичного периода 2016 года, который показывает рост этого показателя.

Напомним, на авиационном заводе "Прогресс" в городе Арсеньев произошло ЧП на производстве, стоившее здоровья двум сотрудникам предприятия: мужчины доставлены для лечения и оперирования во Владивосток в ночь на 30 июня. У обоих были зафиксированы серьезные травмы глаз.