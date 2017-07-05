За последний год приморцы стали чаще погибать на работе

А также - получать тяжелые увечья

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

2016 год в Приморье выявил неблагоприятную тенденцию - повышение уровня производственного травматизма с тяжелыми последствиями до 137: на 30%, выросло число погибших, на 15 % - получивших тяжелые травмы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФП ПК. Этот вопрос обсуждался на Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием профсоюзов, краевой власти и работодателей.

По словам замначальника отдела по расследованию несчастных случаев Государственной инспекции труда в Приморье Марины Перовой, самой травмоопасной в 2016 году стала транспортная отрасль, на которую пришлось 25% от общего числа ЧП на производстве. За ней с минимальным отрывом - 24% - идут обрабатывающие производства. На лесозаготовку и лесопереработку приходится 15%, на строительную отрасль – 14%.

По мнению специалистов, это происходит потому, что руководители приморских предприятий недооценивают необходимость системной работы по охране труда: анализ показал, что 30% несчастных случаев на рабочих местах произошли из-за неудовлетворительной организации производства работ.

Нарушение ПДД и требований безопасности при эксплуатации транспортных средств стали поводами для 11% случаев. Кроме того, среди самых распространенных причин - недостаточная подготовка работников по охране труда, допуск к работам с вредными условиями труда без предварительного медицинского обследования и пренебрежение работниками средствами индивидуальной защиты.

Только в 2016 году за допущенные нарушения было наложено штрафов на сумму 15,4 миллионов рублей.

Статистика показывает, что на тех предприятиях, где созданы профорганизации, несчастные случаи с тяжелыми последствиями происходят реже.