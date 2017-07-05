Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси 17:34, 05 июля Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси
Акулы продолжают «посягать» на Приморье 17:05, 05 июля Акулы продолжают «посягать» на Приморье (Фото)
Желтый уровень опасности объявлен в Приморье из-за сильной жары 16:49, 05 июля Желтый уровень опасности объявлен в Приморье из-за сильной жары
Новостная лента
Июль, 06 четверг
03:00
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
03:00
​В Приморье ради добычи строительного камня уничтожили посадки краснокнижного кедра Фото
03:00
​Владивостокский мусульманин: Я вырос среди русских! Эксклюзив
02:32
За последний год приморцы стали чаще погибать на работе
01:26
Дачников Владивостока приглашают принять участие в конкурсе и получить ценные подарки
00:04
Юные стратеги и тактики из Владивостока отдыхают в поселке Преображение
Июль, 05 среда
23:42
Приморец похитил автомобильные диски
22:36
Россияне хотят видеть Путина президентом после 2018 года
21:24
Пять человек погибли в результате взрыва на газопроводе в Китае
20:32
Использование смартфона при ходьбе изменяет походку людей, - ученые
19:04
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
18:27
Выпускникам-краснодипломникам запретят выезд за границу
17:56
В Преображении едва не сгорела квартира
17:45
Из-за невнимательности водителя два автомобиля оказались в кювете в Приморье Фото
17:34
Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси
17:23
Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий Эксклюзив
17:12
Приморец попался на продаже контрафактных DVD -дисков
17:05
Акулы продолжают «посягать» на Приморье Фото
17:00
Борис Кубай обратился к СМИ
16:56
Глава Большого Камня рассказал, чем на самом деле занимается в рабочее время
16:51
Приморец получил пожизненный срок из-за убийство нескольких людей
16:49
Желтый уровень опасности объявлен в Приморье из-за сильной жары
16:38
Препараты от изжоги приводят к смерти, - ученые
16:27
Дмитрий Бутенко: Во Владивостоке единственный эстрадный оркестр хорошего уровня
16:17
Губернатор Приморья попросил пятиклассника проследить за работой чиновников Находки
16:10
Администрация Большого Камня опровергла информацию об обысках Эксклюзив
16:06
Россельхознадзор: Антисанитария на Приморских свинофермах - жестко наказывается
15:55
В Приморье водитель превратил свой авто в груду железа Фото
15:44
Во Владивостоке продолжается чемпионат Приморья по картингу Видео
15:33
Во Владивостоке установилась жаркая погода
15:22
Матчи Кубка конфедераций посетили 628 тысяч зрителей
15:11
Владимир Миклушевский: Пока гордиться нечем Фото
15:00
Международный пробег стартовал сегодня во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4159 (98) от 06 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Взвесим отдачу от дачи
Дворам и скверам утвердили дизайн
Отцам – уха, детям – мыльные пузыри и рыбацкая шхуна
Мариинку займет китайский балет
Уважаемые рыбаки и труженики рыбной отрасли!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

За последний год приморцы стали чаще погибать на работе

А также - получать тяжелые увечья
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

2016 год в Приморье выявил неблагоприятную тенденцию - повышение уровня производственного травматизма с тяжелыми последствиями до 137: на 30%, выросло число погибших, на 15 % - получивших тяжелые травмы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФП ПК. Этот вопрос обсуждался на Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием профсоюзов, краевой власти и работодателей.

По словам замначальника отдела по расследованию несчастных случаев Государственной инспекции труда в Приморье Марины Перовой, самой травмоопасной в 2016 году стала транспортная отрасль, на которую пришлось 25% от общего числа ЧП на производстве. За ней с минимальным отрывом - 24% - идут обрабатывающие производства. На лесозаготовку и лесопереработку приходится 15%, на строительную отрасль – 14%.

По мнению специалистов, это происходит потому, что руководители приморских предприятий недооценивают необходимость системной работы по охране труда: анализ показал, что 30% несчастных случаев на рабочих местах произошли из-за неудовлетворительной организации производства работ.

Нарушение ПДД и требований безопасности при эксплуатации транспортных средств стали поводами для 11% случаев. Кроме того, среди самых распространенных причин - недостаточная подготовка работников по охране труда, допуск к работам с вредными условиями труда без предварительного медицинского обследования и пренебрежение работниками средствами индивидуальной защиты.

Только в 2016 году за допущенные нарушения было наложено штрафов на сумму 15,4 миллионов рублей.

Статистика показывает, что на тех предприятиях, где созданы профорганизации, несчастные случаи с тяжелыми последствиями происходят реже. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморец похитил автомобильные диски
23:42, 05 июля 2017 Приморец похитил автомобильные диски

По данному факту возбуждено уголовное дело

Пять человек погибли в результате взрыва на газопроводе в Китае
21:24, 05 июля 2017 Пять человек погибли в результате взрыва на газопроводе в Китае

Инцидент произошел в районе Нинцзян городского округа Сунъюань

За сутки в Приморье потушили пять пожаров
19:04, 05 июля 2017 За сутки в Приморье потушили пять пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Преображении едва не сгорела квартира
17:56, 05 июля 2017 В Преображении едва не сгорела квартира

Огнеборцы вовремя успели локализовать возгорание

Из-за невнимательности водителя два автомобиля оказались в кювете в Приморье
17:45, 05 июля 2017 Из-за невнимательности водителя два автомобиля оказались в кювете в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси
17:34, 05 июля 2017 Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси

Задержанный может быть причастен к серии аналогичных преступлений

Приморец попался на продаже контрафактных DVD -дисков
17:12, 05 июля 2017 Приморец попался на продаже контрафактных DVD -дисков

Злоумышленнику назначено наказание