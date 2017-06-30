Источник: Авария на вертолете в Приморье привела к тяжелым травмам у мужчин

Версия произошедшего - от пострадавших во время аварии

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

У пострадавших во время аварии на авиазаводе в городе Арсеньев Приморского края мужчин - множественные травмы головы, подозрение на сотрясение, а также травмы в районе глаз, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как описывают произошедшее сами пострадавшие, они были рядом с вертолетом. Один из них занимался электрикой, подал команду проверки - и произошел взрыв, из-за которого разлетелись металлические осколки.

Источник РИА VladNews сообщил, что один из пострадавших получил осколок в глаз, второй - более серьезное ранение внутренних мягких тканей. Также у пострадавших зафиксированы травмы ноги и живота. Есть подозрение на сотрясение мозга. Потерпевшие получили медицинскую помощь. Находятся на лечении во Владивостоке.

Напомним, на авиационном заводе "Прогресс" произошло ЧП на производстве, стоившее здоровья двум сотрудникам предприятия: мужчины доставлены для лечения и оперирования во Владивосток в ночь с четверга на пятницу