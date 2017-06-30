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Отстрел лопастей вертолета на авиазаводе покалечил двух мужчин

Пострадавшие из Арсеньева доставлены во Владивосток на операцию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

На авиационном заводе "Прогресс" в городе Арсеньев Приморского края произошло ЧП на производстве, стоившее здоровья двум сотрудникам предприятия: мужчины доставлены для лечения и оперирования во Владивосток в ночь с четверга на пятницу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам источника РИА VladNews на заводе "Прогресс", причиной произошедшего стала случайность. По словам очевидцев, работы велись в спешке. Кто-то из работников, находясь внутри вертолета, нечаянно нажал кнопку катапультирования. Произошел отстрел лопастей (стандартная функция во избежание несчастного случая при катапультировании). В результате пострадали двое мужчин, находившихся рядом. Один получил осколок в глаз, второй - травму отлетевшей лопастью в живот.

По словам источника РИА VladNews в медицинском учреждении Владивостока, куда в спешном порядке доставили пострадавших, они поступили около часу ночи, им была оказана медицинская помощь, проведены обследования. С утра была назначена операция.

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