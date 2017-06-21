Игорь Пушкарев: Домашний арест для моего брата – это издевательство

Временно отстраненный от должности глава Владивостока разместил новый пост на своей странице в социальной сети Facebook

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook продление ареста своего брата Андрея Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

"В понедельник моему брату Андрею продлили домашний арест до 30 сентября, - написал Игорь Пушкарев. - Мосгорсуд должен был рассмотреть только апелляцию на решение Басманного суда от 25 мая, но, видимо, решили не заморачиваться и включили все вопросы в одно заседание. Непонятно, зачем было продлевать домашний арест, ведь уже идёт ознакомление с материалами дела, а расследование завершено. Но за прошедший год меня уже не удивляет жестокость стороны обвинения, которая пытается надавить на людей подобным образом. Они прекрасно знают, что домашний арест для Андрея – это настоящее испытание и издевательство. Они знают и то, что мне, как брату, больно принимать эти факты, поэтому и пытаются давить на родственные чувства. Но мы одна семья и привыкли преодолевать все невзгоды вместе. Никакой следователь или прокурор не сделает так, чтобы брат пошёл против брата. Не дождутся! Я уверен, что скоро дело будет направлено в суд, а дома, как говорится, «и стены лечат»".

Игорь Пушкарев также отметил, что "беда, с которой мы столкнулись – показательна. Каждый житель Приморского края, знакомый с ходом уголовного дела, наверное, в очередной раз убедится в том, что семья – это главная опора в любой жизненной ситуации. И когда она поддерживает тебя, любые трудности становятся незначительными".

Напомним, 19 июня Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление домашнего ареста директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву, а также удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 30 сентября, не прислушавшись к доводам защиты о состоянии его здоровья и необходимости срочного лечения после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года.

Ранее Мосгорсуд также продлил арест Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову до 1 сентября 2017 года.

Напомним, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.