В Приморье акул не смущают отдыхающие 11:19, 21 июня В Приморье акул не смущают отдыхающие (Видео)
Один авиарейс из Владивостока задерживается 11:11, 21 июня Один авиарейс из Владивостока задерживается
Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Владивостоком 11:02, 21 июня Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Владивостоком (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 21 среда
11:20
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
11:20
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
11:20
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
11:19
В Приморье акул не смущают отдыхающие Видео
11:11
Один авиарейс из Владивостока задерживается
11:10
Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
11:02
Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Владивостоком Эксклюзив
10:56
В Приморье обнаружено 200 загрязненных сельхозучастков
10:44
Во Владивостоке автолюбитель протаранил леерное ограждение Фото
10:33
Игорь Пушкарев: Домашний арест для моего брата – это издевательство
10:22
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
10:11
В Приморье за нарушение антикоррупционного закона уволен экс-полицейский
09:59
Пьяный рецидивист избил пенсионера в Приморье и отобрал у него всю пенсию
09:47
Во Владивостоке будут судить группу мошенников, работавших по-крупному
09:34
Стали известны преступные схемы начальника следственного отдела полиции Приморья
09:27
Убивший самку тигра приморец заплатит более 1,6 млн рублей
09:13
Синоптики обещают Приморью грозовые дожди, туманы и ветер
09:05
В России на четверть увеличилось производство водки
08:00
Владивосток останется без холодной воды сегодня, 21 июня
07:20
Гороскоп на 21 июня
06:04
Эксперты: Россияне рискуют купить разлагающийся дальневосточный лосось
04:01
В приморских лесах активизировались вредители
03:20
Творческие фестивали и концерты в честь 157-летия Владивостока пройдут в скверах, парке и на набережной города
02:02
«Луч» обкатывает новых игроков
01:19
В День молодежи на Спортивной набережной будет работать роллер площадка
00:33
В «День М» во Владивостоке состоится летний кубок КВН
Июнь, 20 вторник
23:07
Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков
22:25
Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья
21:33
Авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошла в Приморье
20:02
Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов Эксклюзив
19:21
Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели
17:56
Свежие данные о дальневосточных ТОР: Приморье - в лидерах ДФО Фото
17:41
Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4150 (89) от 21 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Домашний арест для моего брата – это издевательство

Временно отстраненный от должности глава Владивостока разместил новый пост на своей странице в социальной сети Facebook
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook продление ареста своего брата Андрея Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

"В понедельник моему брату Андрею продлили домашний арест до 30 сентября, - написал Игорь Пушкарев. - Мосгорсуд должен был рассмотреть только апелляцию на решение Басманного суда от 25 мая, но, видимо, решили не заморачиваться и включили все вопросы в одно заседание. Непонятно, зачем было продлевать домашний арест, ведь уже идёт ознакомление с материалами дела, а расследование завершено. Но за прошедший год меня уже не удивляет жестокость стороны обвинения, которая пытается надавить на людей подобным образом. Они прекрасно знают, что домашний арест для Андрея – это настоящее испытание и издевательство. Они знают и то, что мне, как брату, больно принимать эти факты, поэтому и пытаются давить на родственные чувства. Но мы одна семья и привыкли преодолевать все невзгоды вместе. Никакой следователь или прокурор не сделает так, чтобы брат пошёл против брата. Не дождутся! Я уверен, что скоро дело будет направлено в суд, а дома, как говорится, «и стены лечат»".

Игорь Пушкарев также отметил, что "беда, с которой мы столкнулись – показательна. Каждый житель Приморского края, знакомый с ходом уголовного дела, наверное, в очередной раз убедится в том, что семья – это главная опора в любой жизненной ситуации. И когда она поддерживает тебя, любые трудности становятся незначительными".

Напомним, 19 июня Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление домашнего ареста директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву, а также удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 30 сентября, не прислушавшись к доводам защиты о состоянии его здоровья и необходимости срочного лечения после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года.

Ранее Мосгорсуд также продлил арест Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову до 1 сентября 2017 года.

Напомним, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Игорь Пушкарев поблагодарил за премию «Человек года»
13:15, 20 июня 2017 Игорь Пушкарев поблагодарил за премию «Человек года»

Временно отстраненный от должности глава Владивостока опубликовал пост в соцсетях

Константин Межонов прокомментировал новое дело против Игоря Пушкарева
13:02, 20 июня 2017 Константин Межонов прокомментировал новое дело против Игоря Пушкарева

И.о. главы города отметил, что возрождение муниципального транспорта - острая необходимость

Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом
20:46, 19 июня 2017 Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом

Суд не прислушался к доводам защиты

Суд рассмотрит жалобу защиты брата Игоря Пушкарева
16:42, 19 июня 2017 Суд рассмотрит жалобу защиты брата Игоря Пушкарева

Андрей Пушкарев пока находится под домашним арестом

Игорь Пушкарев назван Человеком года
12:52, 19 июня 2017 Игорь Пушкарев назван Человеком года

Премию за отца получил его сын Павел

Известный бизнесмен опубликовал пост в поддержку Игоря Пушкарева
05:06, 19 июня 2017 Известный бизнесмен опубликовал пост в поддержку Игоря Пушкарева

"За этот год мы увидели совершенно удивительный феномен: “коллективный Пушкарев”

​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
12:02, 15 июня 2017 ​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше

И.о. главы администрации Владивостока предлагает активнее сотрудничать с муниципалитетом