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Общество

Обстановка в Чугуевском районе стабилизируется

Вода уходит с подтопленных придворовых территорий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Спасатели продолжают оказывать адресную помощь населению Чугуевского муниципального района, попавшему в зону подтопления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Проведён подворовый обход населения. В населённых пунктах имеются продукты питания, бутылированная вода, предметы первой необходимости, медикаменты. Особое внимание уделяется работе с маломобильной категорией граждан и детьми.

Нарушения водоснабжения в населённых пунктах нет, водозаборы не повреждены.

На восстановлении повреждённого моста и участков дорог работали 13 человек, один экскаватор, 2 самосвала, производилась отсыпка грунта в районе моста.

Сотрудники лечебных учреждений готовы в круглосуточном режиме оказать всю необходимую помощь гражданам.

Напомним, что в результате выпадения значительного количества осадков в период с 1 по 4 июня в Чугуевском районе произошёл подъём уровня воды в реках Уссури, Павловка и Извилинка до 1,2 м.

В населённых пунктах Чугуевского района введён режим «Чрезвычайная ситуация» местного уровня реагирования.

Напомним, что жители села Березовка в Приморье оказались отрезаны от «большой земли»: наблюдался частичный перелив дороги на автодороге Извилинка-Берёзовка. На настоящий момент организовано транспортное сообщение в объезд через населённый пункт Фурманово. Процесс жизнеобеспечения не нарушен, движение осуществляется в штатном режиме.

Вчера, 7 июня, для оказания помощи подтопленным районам выдвинулась группа спасателей.

Частично были подтоплены низкопойменные участки огородов в сёлах: в сёлах Новомихайловка, Извилинка, Уборка, Павловка, Соколовка, Антоновка. Вода ушла с огородов и придомовых участков в населенных пунктах: Новомихайловка – с 7 придворовых территорий и огородов и Антоновка – с 6 придворовых территорий и огородов. Остаются подтопленными 8 придворовых территорий и огородов в населённом пункте Кокшаровка. В эвакуации населения нет необходимости. Подтопленных жилых домов нет. Угрозы жизнеобеспечению населения нет.

Ранее агентство сообщало, что в Чугуевском сельском поселении введён режим «Чрезвычайная ситуация» местного уровня реагирования.

В то же время интенсивность спада воды уменьшилась и составила 2-10 см в сутки, в связи с прохождением осадков на территории Чугуевского муниципального района. Ситуация, связанная с подтоплением в Чугуевском районе находится на постоянном контроле сотрудников МЧС России. Для координации действий сил и средств в Главном управлении МЧС России по Приморскому крае развёрнут оперативный штаб. На месте подтопления круглосуточно работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю. В повышенной готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю, готовая оказать помощь местному населению в случае ухудшения обстановки. Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления.

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