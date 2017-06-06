Режим ЧС введен в нескольких селах Приморья 15:23, 06 июня Режим ЧС введен в нескольких селах Приморья
ГИБДД: Несовершеннолетняя в ДТП с «перевертышем» во Владивостоке сильно не пострадала 14:51, 06 июня ГИБДД: Несовершеннолетняя в ДТП с «перевертышем» во Владивостоке сильно не пострадала (Эксклюзив)
Плавучий госпиталь «Иртыш» вернулся во Владивосток после успешного выполнения задач 14:39, 06 июня Плавучий госпиталь «Иртыш» вернулся во Владивосток после успешного выполнения задач (Видео)
Новостная лента
Июнь, 06 вторник
15:27
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
15:23
Режим ЧС введен в нескольких селах Приморья
15:12
Открылось морское пассажирское сообщение между Россией и Японией
15:01
Жители Арсеньева едва не лишились своего дома из-за пожара
14:51
ГИБДД: Несовершеннолетняя в ДТП с «перевертышем» во Владивостоке сильно не пострадала Эксклюзив
14:39
Плавучий госпиталь «Иртыш» вернулся во Владивосток после успешного выполнения задач Видео
14:28
В этот четверг из Владивостока в Славянку отправится паром
14:17
В России ужесточаются правила учета домашних животных
14:06
Горожан приглашают принять участие в театрализованном шествии по Светланской в честь 157-летия Владивостока
13:55
Управляющая компания в Приморье заплатит штраф Фото
13:44
Во время серьезного пожара в Уссурийске пострадал мужчина Фото
13:33
Подводный субботник прошёл на Русском острове Видео
13:21
Наина Ельцина: «90-е годы надо называть не лихими, а святыми»
13:16
На объездной трассе Седанка - Патрокл легковой автомобиль залетел под самосвал Эксклюзив
13:11
Вскоре могут увеличиться пошлины на загранпаспорта и водительские права
13:00
За пропаганду ЗОЖ во Владивостоке поощряют ценными подарками
12:59
СКР не признал Владивосток пострадавшим от действий Игоря Пушкарева Эксклюзив
12:53
ВОЗ поможет здравоохранению ДФО
12:46
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
12:34
За сутки в Приморье зарегистрировано 64 аварии
12:23
Арт-фестиваль детского творчества прошёл во Владивостоке Видео
12:10
В массовом ДТП во Владивостоке после столкновения загорелся джип Фото
11:59
Ветераны Владивостока соберутся вместе для обсуждения актуальных вопросов
11:45
В Приморье продолжают выявлять радиацию
11:33
В Приморье пропал рыбак Фото
11:30
Адвокат мэра Владивостока Игоря Пушкарева — о нестыковках и абсурдности обвинений
11:21
​Приморских стоматологов научат гигиене
11:12
В Приморье возбуждено дело о крупном мошенничестве
11:05
"Мередианы Тихого" 2017 года откроет французская актриса Фанни Ардан Видео
10:54
Владивостокский рецидивист пойман на кражах с кораблей
10:43
В Приморье проводят проверку по факту смертельного ДТП
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4142 (81) от 06 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Добровольцы чистили Золотой Рог
Владивосток принял «Автосалон-2017»
Пришкольным лагерям расширили базу
Диета осьминога – креветки и икра
Гостей Дня России ждут подарки
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Режим ЧС введен в нескольких селах Приморья

Ожидается подъем уровня рек
Фото: vdv-stupino.ru Фото: vdv-stupino.ru
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Режим ЧС местного уровня введен в семи селах Чугуевского района в связи с прошедшими дождями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. В населенные пункты завезены продукты и топливо для дизельной электростанции. Аварийно-восстановительные работы начнутся после окончательной стабилизации паводковой обстановки.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Приморского края, вчера, 5 июня, решением Администрации Чугуевского района в селах Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка введен режим чрезвычайной ситуации.

«В связи со значительным количеством осадков на территории Чугуевского муниципального района и подъемом воды в реках Уссури, Павловка, Извилинка до 1,2 метра произошло частичное разрушение дорожного полотна на автомобильных дорогах Извилинка – Березовка и Ленино – Березовка, а также поврежден мост через реку Извилинка, в результате чего нарушено транспортное сообщение в селе Березовка. Также подтоплено 25 подворий в этих селах», – уточнили в ведомстве.

В департаменте отметили, что эвакуация населения в пострадавших населенных пунктах не производилась, в села завезены продукты и топливо для дизельной электростанции.

«Сейчас наблюдается спад воды, после окончательной стабилизации паводковой обстановки начнутся аварийно-восстановительные работы», – подчеркнули специалисты.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, сегодня ожидается прохождение максимальных уровней паводка в верхнем течении Уссури, с подтоплением низких мест в близко расположенных к реке населенных пунктах, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения.

«Далее ожидается спад уровня воды, а до 8 июня ожидается смещение волны паводка в среднее течении реки Уссури, с подъемом уровня воды от полутора до 1,4 метров с подтоплением пойменных мест без значительных разливов и затоплений. На остальных реках края ожидаются колебания уровня воды до 30 сантиметров», – пояснили в учреждении.

В ведомстве подчеркнули, опасных гидрологических явлений на территории Приморья в ближайшее время не ожидается.

Напомним, ранее агентство сообщало, что одно из сел оказалось отрезано от "большой земли". Жители села Берёзовка забили тревогу, когда мост, называемый местными Армянский, начал уходить под воду. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жители Арсеньева едва не лишились своего дома из-за пожара
15:01, 06 июня 2017 Жители Арсеньева едва не лишились своего дома из-за пожара

Огнеборцам удалось отстоять жилой дом

ГИБДД: Несовершеннолетняя в ДТП с «перевертышем» во Владивостоке сильно не пострадала
14:51, 06 июня 2017 ГИБДД: Несовершеннолетняя в ДТП с «перевертышем» во Владивостоке сильно не пострадала

Она направлена на амбулаторное лечение

Управляющая компания в Приморье заплатит штраф
13:55, 06 июня 2017 Управляющая компания в Приморье заплатит штраф

Всего с начала года государственная жилищная инспекция провела более 300 проверок исполнения жилищного законодательства

Во время серьезного пожара в Уссурийске пострадал мужчина
13:44, 06 июня 2017 Во время серьезного пожара в Уссурийске пострадал мужчина

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

На объездной трассе Седанка - Патрокл легковой автомобиль залетел под самосвал
13:16, 06 июня 2017 На объездной трассе Седанка - Патрокл легковой автомобиль залетел под самосвал

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи

За сутки в Приморье потушили девять пожаров
12:46, 06 июня 2017 За сутки в Приморье потушили девять пожаров

Термических аномалий не выявлено

За сутки в Приморье зарегистрировано 64 аварии
12:34, 06 июня 2017 За сутки в Приморье зарегистрировано 64 аварии

Есть пострадавшие и погибшие