Режим ЧС введен в нескольких селах Приморья

Ожидается подъем уровня рек

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Режим ЧС местного уровня введен в семи селах Чугуевского района в связи с прошедшими дождями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. В населенные пункты завезены продукты и топливо для дизельной электростанции. Аварийно-восстановительные работы начнутся после окончательной стабилизации паводковой обстановки.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Приморского края, вчера, 5 июня, решением Администрации Чугуевского района в селах Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка введен режим чрезвычайной ситуации.

«В связи со значительным количеством осадков на территории Чугуевского муниципального района и подъемом воды в реках Уссури, Павловка, Извилинка до 1,2 метра произошло частичное разрушение дорожного полотна на автомобильных дорогах Извилинка – Березовка и Ленино – Березовка, а также поврежден мост через реку Извилинка, в результате чего нарушено транспортное сообщение в селе Березовка. Также подтоплено 25 подворий в этих селах», – уточнили в ведомстве.

В департаменте отметили, что эвакуация населения в пострадавших населенных пунктах не производилась, в села завезены продукты и топливо для дизельной электростанции.

«Сейчас наблюдается спад воды, после окончательной стабилизации паводковой обстановки начнутся аварийно-восстановительные работы», – подчеркнули специалисты.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, сегодня ожидается прохождение максимальных уровней паводка в верхнем течении Уссури, с подтоплением низких мест в близко расположенных к реке населенных пунктах, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения.

«Далее ожидается спад уровня воды, а до 8 июня ожидается смещение волны паводка в среднее течении реки Уссури, с подъемом уровня воды от полутора до 1,4 метров с подтоплением пойменных мест без значительных разливов и затоплений. На остальных реках края ожидаются колебания уровня воды до 30 сантиметров», – пояснили в учреждении.

В ведомстве подчеркнули, опасных гидрологических явлений на территории Приморья в ближайшее время не ожидается.

Напомним, ранее агентство сообщало, что одно из сел оказалось отрезано от "большой земли". Жители села Берёзовка забили тревогу, когда мост, называемый местными Армянский, начал уходить под воду.