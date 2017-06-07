Спасатели выдвинулись для оказания помощи в район подтопления в Чугуевском районе

В районе введен режим ЧС

Владивосток, среда, 07 июня , РИА Vladnews.

5 июня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в результате выпадения значительного количества осадков в период с 1 по 4 июня в Чугуевском районе произошёл подъём уровня воды в реках Уссури, Павловка и Извилинка до 1,2 м, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

В результате наблюдался частичный перелив дороги на автодороге Извилинка-Берёзовка и Ленино-Берёзовка. Транспортное сообщение осуществляется в объезд через населённый пункт Фадеевка. Процесс жизнеобеспечения не нарушен, движение осуществляется в штатном режиме. Частично подтоплены низкопойменные участки огородов в сёлах: Извилинка-1, Уборка-1, Павловка-2, Кокшаровка-11. Наблюдается снижение уровня воды на 15 см в сутки. Подтопленных жилых домов нет. Угрозы жизнеобеспечению населения нет.

Ранее агентство сообщало, что в Чугуевском сельском поселении введён режим «Чрезвычайная ситуация» местного уровня реагирования.

Вчера оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю убыла в Чугуевский муниципальный район. В повышенной готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю, готовая оказать помощь местному населению в случае ухудшения ситуации.