В Чугуевском районе прошло заседание Оперативного штаба МЧС

Необходимая гражданам помощь оказывается в круглосуточном режиме

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

7 июня в Чугуевском муниципальном районе прошло заседание Оперативного штаба с участием представителей Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на котором была заслушана оперативная обстановка и был принят дальнейший план действий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Как стало известно, нарушения водоснабжения в населённых пунктах нет, водозаборы не повреждены. Специалистами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения – воды в открытых водоёмах, сточных вод, колодцах и централизованными – в колонках.

Производится восстановление дорожного полотна, мостового перехода через реку Извилинка. В работах задействовангы 14 человек и 8 единиц техники – бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик, расстояние до карьера 600 м.

Сотрудники лечебных учреждений готовы в круглосуточном режиме оказать всю необходимую помощь гражданам.

Напомним, что в результате выпадения значительного количества осадков в период с 1 по 4 июня в Чугуевском районе произошёл подъём уровня воды в реках Уссури, Павловка и Извилинка до 1,2 м.

В Чугуевском сельском поселении введён режим «Чрезвычайная ситуация» местного уровня реагирования.

В результате наблюдался частичный перелив дороги на автодороге Извилинка-Берёзовка. На настоящий момент организовано транспортное сообщение в объезд через населённый пункт Фурманово. Процесс жизнеобеспечения не нарушен, движение осуществляется в штатном режиме.

Частично подтоплены низкопойменные участки огородов в сёлах: в сёлах Новомихайловка, Извилинка, Уборка, Павловка, Соколовка, Антоновка. В настоящее время остаются подтоплены огороды в 21 населённом пункте: Новомихайловка – 7 придворовых территорий и огородов, Кокшаровка – 8, Антоновка – 6. Вода ушла из четырёх населённых пунктов в сёлах: Извилинка, Уборка, Павловка и Соколовка. Уровни воды в реках ниже отметок неблагоприятного явления. Наблюдается стабильное снижение уровня воды на 15-20 см в сутки. В эвакуации населения нет необходимости. Подтопленных жилых домов нет. Угрозы жизнеобеспечению населения нет.

Силы и средства:63 человека 22 единица техники, от МЧС России 31 человек 5 единиц техники.