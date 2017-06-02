Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью!

Мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о своей новой жизни.

"Дорогие девушки! Благодаря здоровому образу жизни у меня появляются новые знакомые и интересные встречи с единомышленниками. Недавно я участвовала в забеге за Владивосток, там я уже себя чувствовала в своей тарелке, потому что много знакомых встретила именно там. Было очень здорово пробежаться и почувствовать свои силы и прилив энергии.

Мне нравится, как сейчас меняется моя жизнь. Я стараюсь не пропустить ни одного городского спортивного мероприятия. На днях я участвовала в городской Спартакиаде и "Зеленом марафоне" - такого рода мероприятия очень объединяют людей, так как в них можно принимать участие всей семьёй, а это также очень благоприятно влияет на здоровье и климат в семейных отношениях. Дети счастливы, родители смеются, вот правильный, здоровый образ жизни.

Я поняла одно: чтобы вырастить детей-спортсменов, нужно самим родителям быть примером для своих чад. Дети - это прямое отражение нас самих, какие привычки мы им привьём с детства, так они дальше и будут жить. Мои дети занимаются хоккеем, это довольно непростой вид спорта, прежде всего нужно сформировать характер, ну и, конечно, физические способности также нужно развивать. Я никогда не занималась спортом, но сейчас это просто необходимо для меня, ради своих детей, я преодолеваю себя и борюсь со своей ленью. Быть примером очень нелегко, но крайне необходимо в воспитании своих детей. Тем более это вам самой никогда не помешает быть чуточку сильнее и выносливее.

На этой неделе у меня праздник - я получила свой красный диплом, прошла профессиональную переподготовку в Автономной некоммерческой организации высшего образования "Московский институт современного академического образования" по программе "Физическая культура в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС". Диплом о высшем образовании удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в сфере спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях. Итак, я - тренер по адаптивной гимнастике".

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.