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Дело Пушкарёва

Директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников останется в СИЗО еще на три месяца

Суд не прислушался к доводам защиты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Московский городской суд сегодня, 25 мая, удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста директору МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову еще на три месяца. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний.

Ранее, 21 февраля, Басманный суд Москвы продлил Андрею Лушникову арест до 30 мая 2017 года.

Также сегодня, 25 мая, Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста генеральному директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву - брату Игоря Пушкарева. 

Напомним, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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