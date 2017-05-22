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Общество

В Петербурге снова закрыли одну из станций метро из-за проверки подозрительного предмета

Вход запрещен
Фото: spbmy.ru Фото: spbmy.ru
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

В Санкт-Петербурге ограничили вход в метро на станцию «Академическая», сообщает РИА VladNews.

По предварительной информации, сотрудники полиции проверяют подозрительный бесхозный предмет, обнаруженный на станции. 

От источника корреспонденту РИА VladNews стало известно, что ранее станция метро «Адмиралтейская» была закрыта по той же причине.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погибли люди. По факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело.

МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовали список людей, которые пострадали во время взрыва в метро в северной столице.

Немногим позже была установлена и личность террориста-смертника. Им оказался Акбаржон Джалилов, 01.04.1995 года рождения. Эксперты-криминалисты обнаружили следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство.

6 апреля во Владивостоке провели вечер памяти в поддержку жителей Санкт-Петербурга.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в результате теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге. 

"Правительству Санкт-Петербурга выделяются бюджетные ассигнования в размере до 50 млн рублей из резервного фонда правительства России на выплату единовременных пособий: членам семей погибших в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего); гражданам, получившим тяжкий вред или вред средней тяжести в размере 400 тыс. рублей на человека; гражданам, получившим легкий вред - 200 тыс. рублей на человека", - говорится в сообщении.

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