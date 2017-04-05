Семьи жертв теракта в Санкт-Петербурге получат по 1 млн рублей

Эти средства также призваны покрыть расходы на погребение погибших

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в результате теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом заявила пресс-служба правительства:

"Правительству Санкт-Петербурга выделяются бюджетные ассигнования в размере до 50 млн рублей из резервного фонда правительства России на выплату единовременных пособий: членам семей погибших в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего); гражданам, получившим тяжкий вред или вред средней тяжести в размере 400 тыс. рублей на человека; гражданам, получившим легкий вред - 200 тыс. рублей на человека", - говорится в сообщении.

Эти средства также призваны покрыть расходы на погребение жертв теракта.

Накануне в метро Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв, погибли 14 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Во вторник в СК РФ сообщили, что предполагаемым террористом был Акбаржон Джалилов, который погиб в результате взрыва.