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Происшествия

По факту взрыва в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело

Есть погибшие и пострадавшие
Фото: rbc.ru Фото: rbc.ru
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

По факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ.

По предварительным данным, днем в понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В настоящее время проверяются и другие версии случившегося.

На месте происшествия продолжает работать сотрудники правоохранительных органов. Количество погибших и пострадавших уточняется.

Стоит отметить, что машинист поезда, в котором произошел взрыв, сумел грамотно действовать в данной ситуации. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв.

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