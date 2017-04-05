Личность террориста-смертника, совершившего взрыв в метро Санкт-Петербурга, установлена

Расследование продолжается

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Следствию удалось установить личность предполагаемого террориста, который совершил взрыв в петербургском метро в понедельник, 3 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ.

По предварительным данным, им оказался Акбаржон Джалилов, 01.04.1995 года рождения.

Эксперты-криминалисты обнаружили следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство.

Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания».

Как ранее сообщало РИА VladNews, в понедельник, 3 апреля, между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогрел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.