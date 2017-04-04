Подозреваемый в терракте в Петербурге сам пришел в полицию

Мужчина хочет доказать свою невиновность

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Мужчина, фотографии которого мелькают по всем каналам ТВ, самовольно пришел в отдел полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Пятый канал.

Увидев свое фото во всех новостях, мужчина в темной одежде решил самостоятельно прийти в полицию, чтобы сообщить о том, что он не причастен к взрыву в вагоне метро в Питере. Сейчас следователи проверяют эту информацию.

Между тем, правоохранители имеют предположение, что бомбу взорвал террорист-смертник. Также он оставил взрывное устройство и на станции «Площадь восстания». Но второй взрыв удалось предотвратить.

Напомним, днем в понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли 11 человек, 45 – пострадали. Поисково-спасательные работы завершены.

Президент России Владимир Путин почтил память погибших во время взрыва, выразив соболезнования семьям погибших, и поручил городским властям принять все необходимые меры для оказания помощи родным погибших и пострадавшим.

В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В настоящее время проверяются и другие версии случившегося.