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Общество

Владимир Путин возложил цветы у станции метро в Санкт-Петербурге

Погибли 11 человек
Фото: сайт Кремля Фото: сайт Кремля
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин почтил память погибших во время взрыва в метро в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Кремля.

Также Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил городским властям принять все необходимые меры для оказания помощи родным погибших и пострадавшим.

Глава государства также провел совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, где заслушал доклады спецслужб о предварительных результатах следствия.

Напомним, что в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро прогрел взрыв. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в результате взрыва погибли 11 человек и 45 пострадали.

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