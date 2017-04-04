На месте происшествия развернут оперативный штаб

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В Санкт-Петербурге завершены поисково-спасательные работы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России.

Глава МЧС России Владимир Пучков провел заседание рабочей группы Правительственной комиссии, в ходе которого были рассмотрены вопросы оказания адресной помощи и поддержки родственникам погибших и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в метрополитене Санкт-Петербурга. Также Пучков распорядился привлечь дополнительные силы для оказания практической адресной помощи всем семьям пострадавшим и погибшим.

Отметим, что на месте ЧС развернут оперативный штаб и организована помощь психологов. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации создана группировка сил и средств общей численностью более 1000 человек и около 300 единиц техники.

Напомним, днем в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге на станции метро в центре города прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 11 человек, 45 – пострадали.