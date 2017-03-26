Массовая установка «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье начнется в середине апреля, будет работать временная схема

Первая партия ожидается 4 апреля

Владивосток, воскресенье, 26 марта , РИА Vladnews.

4 апреля в Приморье прибудет первая тысяча устройств «ЭРА-ГЛОНАСС», массовая установка системы на подержанные иномарки начнется в крае через 10 дней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Об этом заявил губернатор региона Владимир Миклушевский.

Напомним, с 1 января 2017 года система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательным условием получения ПТС на иностранный автомобиль. Как объяснил глава региона возникшие после этого у тысяч автомобилистов трудности, «Минпромторг попросту забыл, что есть такая категория автовладельцев, которые ездят на подержанных японских автомобилях».

Напомним, 19 февраля на привокзальной площади Владивостока прошел митинг автомобилистов, посвященный проблемам ввоза транспортных средств в РФ. Резолюция собрания против установки «ЭРА-ГЛОНАСС» подписана и через электронные приёмные направлена президенту России, в правительство, в генпрокуратуру и губернатору Приморья. В результате автомобили, привезенные во Владивосток до 15 февраля 2017 года, отдали владельцам без установки «ЭРА-ГЛОНАСС», а для остальных ввели упрощенный порядок установки кнопки.

По словам представителей компании-оператора, временная схема начнет работать уже в начале апреля:

«Временный порядок будет действовать по всей стране, от Владивостока до Калининграда, до тех пор, пока Правительство не разработает постоянный. Владелец машины должен будет приобрести систему у АО “ГЛОНАСС”, обязавшись установить ее на автомобиль. VIN номер, номер кузова и id устройства вносятся в ГАИС “ЭРА-ГЛОНАСС”, затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает ПТС. Далее в определенный период времени он должен установить систему в сертифицированных центрах и поставить машину на учет в ГИБДД», – сообщил временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.

Накануне в Приморье успешно прошла установка тестовой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанный японский автомобиль. Процесс оборудования машины системой вызова экстренных служб занял 20 минут.