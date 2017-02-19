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Общество

Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором

Во Владивостоке прошел митинг по самой острой на сегодня проблеме автомобилистов
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

19 февраля на привокзальной площади Владивостока прошел митинг автомобилистов, посвященный проблемам ввоза транспортных средств в РФ. самая актуальная для многих жителей страны проблема появилась после введения обязательной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с 1 января 2017 года. Накануне было объявлено об отмене мероприятия ввиду того, что таможенные органы начали выдавать ПТС на автомобили, застрявшие в порту после 1 января. Но многие жители Дальнего Востока считают, что проблему системы "ЭРА-ГЛОНАСС" это не решит, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Около тысячи человек - жителей Владивостока, а также Приморского и Хабаровского краев - сегодня высказали свое мнение по проблеме установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Они считают, что сейчас нет необходимости устанавливать эту систему на авто. Или, если даже её и устанавливать, то делать это не в обязательной форме, а на добровольной основе. По их мнению, в России есть проблемы намного более серьезные:

"Ко мне скорая помощь ехала 4 часа. А потом они сказали моему сыну, чтобы он на своем автомобиле вез меня в больницу. О какой тогда системе "ЭРА-ГЛОНАСС" может идти речь? Человек попал в беду, нажал кнопку и из-за кустов сразу же вышли на помощь. Такого и быть не может", - объяснил свою точку зрения на митинге Борис, житель Владивостока.

"Для того, чтобы аварий на дороге стало меньше и меньше людей погибало за рулем автомобилей, необходимо сначала решить дорожную ситуацию в Приморском крае. А кнопка на автомобиле решить эту проблему не сможет",- сказал житель краевого центра Алексей.

Проблема актуальна как для рядовых граждан, так и для депутатов:

"Сейчас даже для всех физических лиц устанавливать эту систему - кошмар, по моему мнению. У меня у самого имеются две машины. Я за рулем уже более 25 лет. У меня нет ни одной аварии. И куда я эту кнопку засуну. Пусть себе устанавливают эту кнопку те, кто придумал этот закон",- сообщил в ходе митинга депутат владивостокской Думы Александр Шукевич.

Участники митинга составили резолюцию собрания граждан по поводу отмены обязательного оснащения автомобилей системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Люди требуют отменить требования ТехРегламента Таможенного Союза 018/211 об обязательном оснащении системой "ЭРА ГЛОНАСС" выпускаемых в обращение б/у автомобилей, а также вводить это либо подобные требования только после обеспечения реальной возможности их выполнять.

Стоит отметить, что митинг не обошелся без последствий. Как ранее сообщало РИА Vladnews,около 5 человек были задержаны силовиками и доставлены в ОВД Фрунзенского района. Основная версия-несанкционированные действия на митинге. Обстоятельства пока выясняют.

Видео с митинга - здесь.

Напомним,с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока возможности следовать новому закону пока нет.

Приморцы решили взять решение проблемы в свои руки. Так, 6 февраля жители Владивостока организовали собрание, на котором решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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