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Общество

Минпромторг: Проблемы, связанные с установкой ЭРА-ГЛОНАСС, отсутствуют

Итоги совещания
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Минпромторг России, совместно с автопроизводителями АО ГЛОНАСС, производителями электронной компонентной базы, сертифицирующими организациями, активно расширяет число новых моделей автомобилей, оснащенных системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минпромторг РФ.

Напомним, ранее РИА  VladNews сообщало, что 31 января на площадке ведомства под председательством заместителя Министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова состоялось очередное совещание рабочей группы с участием крупнейших автопроизводителей России – АВТОВАЗ, Группа ГАЗ, КАМАЗ, Toyota, Nissan, Volkswagen, KIA, Автотор, Citroen Peugeot, Hyundai, Mercedes-Benz, Renault, а также представителей Росстандарта, Минтранса России, Евразийской экономической комиссии, ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и других предприятий и организаций.

Участники обсудили вопросы, связанные со вступлением в силу с 1 января 2017 года требований об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории Евразийского экономического союза, системами вызова экстренных оперативных служб. Исключением стали автомобили, принадлежащие к типу, оценка соответствия которых была проведена до 1 января текущего года. 

Также участники совещания приняли решение разработать и представить для утверждения в Правительство Российской Федерации в первом квартале 2017 года специальный упрощенный порядок добровольного дооборудования системой ЭРА ГЛОНАСС автомобилей, выпущенных в эксплуатацию ранее 1 января 2017 года.

Автопроизводители отметили, что в настоящее время отсутствуют проблемы и вопросы, связанные с сертификацией автомобилей по требованиям к установке систем вызова экстренных оперативных служб и проведением соответствующих процедур.

Ранее РИА VladNews сообщало, что нововведение уже доставило приморцам немало проблем. почти половина из привезенных авто сейчас стоит на таможне в ожидании свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), где есть отметка о том, что машина оборудована системой, либо СБКТС должно было быть оформлено до 31 декабря 2016 года. Также неравнодушные жители Приморья рассказали, что совсем не рады новым изменениям.  

Отметим, что, по данным Росстандарта, выдано 321 одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и 71 одобрение типа шасси (ОТШ) на транспортные средства/шасси с установленными устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб (системой «ЭРА-ГЛОНАСС»). Зона покрытия системы обеспечивает реализацию требований по качеству связи в полном объеме, обеспечена 100% активация машин в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» до передачи потребителю. Время доведения информации о ДТП при использовании «ЭРА-ГЛОНАСС» до служб экстренного оперативного реагирования в автоматическом режиме составляет менее 20 секунд.

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