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Общество

Жители Приморья выступили против четвертой ТОР

Петиция на имя президента России собирает подписи в Интернете
Фото: change.org Фото: change.org
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Жители Приморья выступили против строительства на берегу залива Восток около города Находка нефтеперерабатывающего завода компании "Роснефть", который должен стать базой для нового, четвертого ТОР (территория опережающего развития) "Нефтехимический". Так, в Интернете создана и собирает подписи соответствующая петиция на имя президента Российской Федерации, сообщает корреспондент РИА VladNews 

Необходимо отметить, что проблема экологии чрезвычайно актуальна для Находки и Партизанского района. Так, в феврале 2017 года приморский Интернет - а затем и политическое сообщество региона - серьезно всколыхнул экологический скандал с угольной пылью, от которой жители Находки уже буквально задыхаются. Виновных нашли в начале марта: как оказалось, виновата стивидорная компания. 

Однако жители Находки уверены, что успокаиваться рано. "Запретите ЗАО "ВНХК" (Роснефть) строить нефтеперерабатывающий завод в непосредственной близости с акваторией Залива Восток," - просят они в своем письме президента России Владимира Путина.

Согласно планам, нефтеперерабатывающий завод в Находке будет обрабатывать 30 миллионов тонн нефти ежегодно; причем в атмосферу каждый год будет выбрасываться около 50 тысяч тонн азота, серы, диксона, метана, пыли, фенола, бензола, ксилола и других веществ. И все побережье, где отдыхают тысячи приморцев и гостей региона, "станет непригодным для отдыха - промышленная зона, токсичное производство," боятся жители Находки.

"Морской заказник "Залив Восток" также перестанет существовать, не выдержав такого соседства. Прекратит существование СХПК "Новолитовский", чьи земли планируют изъять для строительства НПЗ, а значит жители Находки и Партизанского района лишатся возможности потреблять его молочную и мясную натуральную, местную. Существование всего сельского хозяйства в Приморье будет под угрозой. Существование нашего города будет под угрозой - жить в треугольнике трех крупных нефтепортов и рядом с самым крупным нефтехимкомплексом будет невозможно.Мы просим помочь нам защитить наше право на благоприятную окружающую среду, на чистый воздух и чистое море. Просим предотвратить экоцид жителей Южного Приморья и всего Дальнего Востока," обращаются к Владимиру Путину находкинцы.

На данный момент собрано более 4 тысяч подписей.

Напомним, Постановление о создании ТОР "Нефтехимический" утверждено в Правительстве РФ и подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 11 марта. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в рамках данной ТОР будет реализован крупнейший инвестпроект на Дальнем Востоке, будут созданы новые рабочие места и социальная инфраструктура.

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