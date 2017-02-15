Находка: антрацитовый снег, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере

Перевалка черного золота открытым способом становится опасна

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Пикет против перевалки угля открытым способом, прошедший на прошлой неделе в Находке, собрал около трех тысяч человек. Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

Тому, как решается проблема и что ждет приморский город-порт в будущем, была посвящена передача «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

– Прошел ровно год с того момента, как мы обсуждали проблему перевалки угля открытым способом на радио «Лемма», – отметил журналист. – Вопрос актуален не только для Находки, но и для других портов Приморья – Посьета, Владивостока и т.д. Год назад мне казалось, что под давлением общественного мнения процесс сдвинулся с мертвой точки, что администрация края и муниципальные образования приняли меры. Оказалось, наоборот.

По словам Андрея Калачинского, в 2016 году объем угля, прошедшего через порты Приморского края, увеличился почти на 20 процентов. Более того, на уровне правительства решено вкладывать средства в портовые инфраструктуры для увеличения перевалки сыпучих грузов.

– Тенденция идет только к нарастанию, – резюмировал журналист.

Новое веяние

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский еще в 2014 году не раз подчеркивал, что именно он предложил законодательно запретить в регионе открытый способ перевалки сыпучих грузов. Потом выяснилось, что на федеральном уровне это сделать нельзя, а поправка в профильный краевой закон коснулась только будущих портов, если таковые будут строиться. Действующие предприятия не только продолжают перевалку угля по старинке, без применения современных защитных средств, но и увеличивают ее объемы.

Обсудить непростую угольную ситуацию пришли представители общественной организации «Надежда Находки» Татьяна Корчневая и Артем Трембовлев (именно эта организация провела упомянутый пикет в Находке), а также эксперты от науки: Татьяна Вшивкова, старший научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия, член экспертного совета по проблемам экологии Приморского края, и Владимир Раков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

– В последнее время в Находке в разы увеличились объемы перевалки угля, – рассказал Артем Трембовлев. – Зимой это особенно заметно. Не только тем, кто живет в прибрежных районах рядом с причалами, но и всем остальным жителям. Угольной пылью засыпан весь город. Везде лежит черный снег. Уголь в песочницах, в которых играют дети, на подоконниках в квартирах и учреждениях. Угольные частицы проникают в дома даже через двойные стеклопакеты пластиковых окон. Мы все этим дышим. Ситуация вызывает большие опасения.

Площадки, на которых переваливается уголь, растянулись по всей прибрежной зоне города. Всего данным видом деятельности занимаются 11 предприятий.

В Москве услышали

На прошлой неделе в Находке состоялся пикет, который стал общественным ответом на бездействие региональных властей. Жители выразили свое недовольство ситуацией и опасение, что проблема не решается.

– Это был именно пикет, а не митинг, – пояснила Татьяна Корчевная, активист «Надежды Находки». – На митинге должна быть трибуна, с которой выступает оратор. Тут же оратором был каждый. Никому не надо было со сцены говорить: товарищи, наш город страдает от угольной пыли! Это видят все. Все понимают, что с этим надо бороться. Мы собрали более 12 тысяч подписей под петицией, запрещающей перевалку угля открытым способом.

По словам Татьяны Корчневой, угольная проблема – это веяние последних лет. Порты Находки изначально не были предназначены под перевалку сыпучих грузов.

– Мы коренные находкинцы, родились здесь, – отметила активистка. – В пору моего детства мыс Астафьева был одним из самых экологически чистых районов города. Люди во время обеда ходили туда удить рыбу. Если где-то и был уголь, то в незначительных количествах. Сейчас же угольные частицы можно наблюдать во всех районах города. Даже на ГПТУ, что за Врангелем. Даже в Триозерье, хоть оно и защищено сопками, уже замечают угольный налет.

На пикете присутствовали депутаты Думы Находки и представители администрации города.

– Мы приглашали губернатора, региональные власти, – рассказала Татьяна Корчневая. – Но никто из краевой администрации не пришел.

Однако после резонанса в СМИ главой региона было сделано заявление об усилении контроля за предприятиями, переваливающими уголь.

– Губернатор дал поручение усилить контроль, – подчеркнул Андрей Калачинский. – Однако начиная с 2014 года это уже, наверное, пятнадцатый раз, когда он призывает усилить контроль.

Находкинцы были услышаны и на федеральном уровне. Один из депутатов Госдумы на парламентском заседании доложил коллегам о самой острой проблеме жителей портового города.

Урановый след

Насколько перевалка угля опасна для природы?

– Если толщина угольной прослойки на дне моря достигнет нескольких сантиметров, то этого достаточно для гибели придонных животных, – рассказал Владимир Раков. – Например, трепанга, двустворчатых моллюсков, актиний, некоторых видов ракообразных, даже крабов. При фильтрации воды они извлекают из нее кислород. А угольная крошка забивается в жабры. Если ее концентрация будет слишком велика, они просто задохнутся.

По словам ученого, опасная концентрация угольной пыли в донных отложениях может присутствовать на расстоянии километра от линии отреза воды.

– Уголь относится к третьему классу опасности, – сообщил океанолог. – Не все знают, что наши первые атомные электростанции работали на уране, который извлекали из каменного угля. А там не только уран, но и тяжелые металлы. Поэтому согласно санитарным нормам вокруг портов должны быть санитарно-защитные зоны длиной до полукилометра. В этих зонах не должны находиться жилые дома, детсады, школы и т.д.

У нас ни в одном порту эта мера не соблюдается. В Посьете, например, жилые пятиэтажки стоят через дорогу от портовых ограждений. Изначально порты не были предназначены для перевалки опасных грузов. Здесь переваливали лес, щепу в контейнерах, еще что-то, но не уголь.

Что касается Владивостока, то уголь переваливают и здесь, на территории рыбного порта. Терриконы хорошо видны из окон здания краевой администрации или с Золотого моста. Правда, объемы перевалки небольшие, бухта Золотой Рог закрыта от сильных ветров, а сам порт занимается перегрузкой угля в тихую, безветренную погоду, чтобы минимизировать загрязнения.

Дело в позиции

Все новости Владивостока и Дальнего Востока на Vladnews.ruТатьяна Вшивкова входит в экспертный совет при губернаторе Приморского края по вопросам экологии. По ее словам, вопрос о приостановке перевалки угля открытым способом не раз поднимался на заседании совета.

– Собака лает – караван идет, – так Татьяна Сергеевна сформулировала отношение власти к мнению экспертов.

По ее словам, в крае необходим мораторий на перевалку угля, который будет действовать до того времени, как предприятия смогут сделать ее эффективной и безотходной.

– Решение зависит только от строгой позиции губернатора, – подчеркнула представительница научного сообщества. – Он всегда говорит хорошие вещи, всегда дает обещание, но ничего не решается.

Сами же компании, занимающиеся угольным бизнесом, по словам экспертов, не спешат направлять средства на защиту экологии.

– Только сейчас началось формирование каких-то фондов для защиты территорий от угольной пыли, – отметил Артем Трембовлев. – А до этого были какие-то разовые мероприятия вроде закупки швабр в школы. Эти меры принимаются для того, чтобы купировать негативную волну от жителей, купить их одобрение. Но под угрозой жизни и здоровье жителей Находки. Это нельзя купить.

– Мы видим, что правительство, с одной стороны, делает все, чтобы привлечь людей на Дальней Восток, – резюмировал Андрей Калачинский. – В том числе и бесплатной раздачей гектара земли. И в то же время мы видим, как лучшее побережье нашего края, его южное побережье, превращается в зону экоцида. Точку должны поставить региональные власти. Прислушаются ли они к жителям или опять мы будем слышать пустые обещания? Покажет время. Напомню только, что 2017-й год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии.