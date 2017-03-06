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Политика и экономика

В Находке нашли источник угольной пыли

Материалы переданы в суд
Фото: ПКОО Фото: ПКОО "Надежда"
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 3 марта, в городе Находка Приморского края инспектор ТМУ Росприроднадзора составил протокол о временном запрете деятельности ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод», а также была произведена опломбировка оборудования (сортировочная установка, мобильный грохот), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Для того, чтобы исключить возможное противодействие со стороны компании, опломбировка проводилась в присутствии сотрудников транспортной полиции.

Эта мера была принята после многочисленных жалоб граждан, а также обращений должностных лиц и общественных организаций о загрязнении воздуха в Находке угольной пылью. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 8.21 КоАП РФ.

"В ходе расследования в действиях юридического и должностного лица установлен факт нарушения правил охраны атмосферного воздуха при производстве погрузо-разгрузочных работ по перевалке угля, использование дробильно-сортировочного оборудования, не учтенного в инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу и, как следствие, отсутствие их в разрешении на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух," говорится в релизе Росприроднадзора.

Стоит отметить, что с 1 января прошлого года данное ЗАО несколько раз привлекалось к административной ответственности по аналогичным статьям (ст. 8.1, ч.4, ст. 8.13 и ч.5 ст. 8.13). При этом завод продолжал работать с нарушением требований природоохранного законодательства.

Материалы дела переданы в городской суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности предприятия в части производства погрузо-разгрузочных работ при перевалке угля в порту Находки на срок до 90 суток.

Напомним, проблема угольной пыли в городе Находка Приморского края всколыхнула в феврале интернет и СМИ. Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

Необходимо отметить, что начавшие подниматься вопросы экологии на юге Приморья становятся актуальнее, если вспомнить о том, что недалеко от Находки, в Партизанском районе края, планируется создать четвертую в регионе территорию опережающего развития - с условным пока названием "Нефтехимическая". Где потребуется особенно жесткое соблюдение экологического законодательства РФ.

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