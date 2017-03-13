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Политика и экономика

В Приморье официально появилась крупнейшая дальневосточная ТОР

"Нефтехимический" расположен на юге края
Фото: Portofranko Фото: Portofranko
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В Приморье официально появилась крупнейшая дальневосточная ТОР - "Нефтехимический" (Партизанский район): Постановление о создании ТОР утверждено в Правительстве РФ и подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 11 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

ТОР станет площадкой для создания Восточного нефтехимического комплекса компанией "Роснефть". Планируется привлечение частных инвестиций в размере 540 миллиардов рублей. Заявлено о создании не менее 3,5 тысяч рабочих мест. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в рамках данной ТОР будет реализован крупнейший инвестпроект в макрорегионе:

- В рамках реализации ТОР планируется обеспечить жильем специалистов, которые будут трудиться на таком крупном производстве. Как и для судоверфи "Звезда", якорного резидента ТОРа "Большой Камень", для работников завода Восточной нефтехимической компании будет построен целый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными площадками, - рассказал Юрий Трутнев.

Планируется, что проект будет реализован в две очереди.

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