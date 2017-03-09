Россельхознадзор: У Приморья особая ситуация по птичьему гриппу

Географическое положение региона заставляет специалистов держаться настороже

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Приморский край - это регион, в котором высок риск появления птичьего гриппа - из-за соседства с неблагополучной по данному заболеванию Республикой Кореей. Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказал пресс-секретарь Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Управления Россельхознадзора Виталий Саленко.

Он отметил, что уже 13 лет в России запрещен ввоз определенной продукции из ряда популярных среди приморских туристов стран, которые неблагополучны по ситуации с гриппом птиц:

- С 1 января 2004 запрещено ввозить из Южной Кореи живую птицу, инкубационное яйцо, мясо и субпродукты птицы, корма для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания и разделки птицы. Эта страна несет многомиллиардные убытки из-за вспышек гриппа птиц, - рассказал Саленко. - Такие же ограничения с 1 января 2004 года были введены по Вьетнаму, КНР, Индонезии и Таиланду. Запрет с Таиланда был снят в 2009 году.

Также собеседник отметил, что около двух лет назад в Приморье был зафиксирован случай гриппа птиц у перелетных пернатых. В связи с близостью Южной Кореи, предприятия и надзорные ведомства региона держатся настороже - и крупные птицеводческие предприятия Приморского края работают в закрытом режиме.

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что в связи с напряженной эпизоотической ситуацией в России усиливаются меры, предпринимаемые для защиты от вспышки гриппа птиц.

Необходимо помнить о том, что вирус птичьего гриппа может передаваться и людям. Так, продолжают регистрироваться случаи гриппа у человека в КНР, подтипа Н7N9. Этот вирус проявил себя в марте 2013 года, и на сегодня зарегистрировано уже более тысячи случаев инфицирования людей этим патогеном.