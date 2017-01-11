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Азия

В Республике Корея массово уничтожают птицу из-за гриппа

Страна утренней свежести получает сильный удар по экономике
Фото: procurious.com Фото: procurious.com
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Экономика Южной Кореи серьезно пострадала от вспышки птичьего гриппа подтипа H5N6: в стране уже уничтожено около 23 миллионов голов птицы, в ближайшее время будет уничтожено еще три миллиона птиц. Страна утренней свежести понесла самый серьезный ущерб от болезни среди стран мира. Так, многие птицеводческие хозяйства прекратили свое существование. Поэтому цены на пищевое яйцо взлетели на 25%: налажен импорт, но он не покрывает всю потребность в данном продукте питания. Не помогает даже ограничение продажи в одни руки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

Но самое широкое распространение в популяциях диких и домашних птиц нашел высокопатогенный вирус гриппа Н5N8. О вспышках болезни, вызванных этим штаммом, заявила 21 европейская страна, в том числе и Россия. Кроме того, очаги заболевания зарегистрированы в ряде стран Азии и Африки, а также в США.

В связи с серьезным осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц, Россельхознадзор подчеркивает важность обеспечения неукоснительного соблюдения высокого уровня биологической защиты промышленных птицеводческих предприятий и организации безвыгульного содержания птиц в частных подворьях в целях исключения любых контактов домашней птицы с дикими и синантропными птицами и продуктами их жизнедеятельности, а при первых признаках заболевания или внезапного повышенного падежа обращаться в ветеринарную службу для своевременной локализации очагов заболевания и предотвращения распространения вируса. Первыми признаками заболевания птицы могут быть отказ от корма и воды, изменение характера поведения, поражение нервной системы в виде нарушения координации движений, тремора или парезов, изменение нормального цвета гребня, бородок, лап, помутнение роговицы глаз, что особенно характерно для водоплавающих птиц, или же внезапный падеж без выраженных клинических признаков. Максимальная угроза возникновения новых случаев заболевания сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского ФО.

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