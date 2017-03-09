Дальневосточная таможня не заметила усиления борьбы с птичьим гриппом

Пункты пропуска работают в штатном режиме

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Дальневосточные таможенники не заметили усиления мер по борьбе с птичьим гриппом: на пунктах пропуска макрорегиона работа идет в штатном режиме, по стандартной схеме. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

- Ведется обычный контроль за ввозом птицы в РФ, - объяснил собеседник агентства. - Должностные лица таможни проверяют разрешения на ввоз, сертификаты, сопроводительные документы. При возникновении подозрений осуществляется вызов специалиста Россельхознадзора.

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что в связи с напряженной эпизоотической ситуацией в России усиливаются меры, предпринимаемые для защиты от вспышки гриппа птиц.