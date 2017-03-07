В России ужесточаются меры от птичьего гриппа

Угроза вспышки заболевания

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В России усиливаются меры, предпринимаемые для защиты от вспышки гриппа птиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. "Напряженная эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в мире и на территории Российской Федерации указывает на то, что угроза заноса этого вируса в популяцию домашних птиц и его распространения на территории Российской Федерации крайне велика," отмечается в сообщении ведомства. "В целях межведомственного взаимодействия, а также своевременной оценки ситуации и недопущения распространения инфекции среди людей, информацию о случаях гибели птицы и результатах лабораторных исследований на грипп птиц необходимо направлять в территориальные подразделения Роспотребнадзора. Также необходимо учитывать риски инфицирования человека при планировании мониторинговых мероприятий," - предупреждаются специалисты.

Россельхознадзор предпринимает следующие меры: