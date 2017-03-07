В России ужесточаются меры от птичьего гриппа

В России усиливаются меры, предпринимаемые для защиты от вспышки гриппа птиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. "Напряженная эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в мире и на территории Российской Федерации указывает на то, что угроза заноса этого вируса в популяцию домашних птиц и его распространения на территории Российской Федерации крайне велика," отмечается в сообщении ведомства. "В целях межведомственного взаимодействия, а также своевременной оценки ситуации и недопущения распространения инфекции среди людей, информацию о случаях гибели птицы и результатах лабораторных исследований на грипп птиц необходимо направлять в территориальные подразделения Роспотребнадзора. Также необходимо учитывать риски инфицирования человека при планировании мониторинговых мероприятий," - предупреждаются специалисты.
Россельхознадзор предпринимает следующие меры:
- усиливается контроль за переводом всех птицеводческих хозяйств в закрытый режим работы;
- принимаются меры, направленные на охрану поголовья птиц в ЛПХ;
- в регионах РФ, в которых предусмотрена вакцинация птиц против гриппа, принимаются меры по учёту поголовья и соблюдению графика вакцинации;
- планируется проведение лабораторного мониторинга на грипп птиц в полном объёме;
- в таможенных пунктах пропуска принимаются соответствующие меры.