В деле охранников Пушкарева суду осталось выслушать только показания обвиняемых

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Последние свидетельские показания по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева дал следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гилев, сообщает корреспондент РИА VladNews, побывавший на судебном заседании. Ранее Гилев входил в следственную группу СКР, которая занимается делом Игоря и Андрея Пушкаревых. Впереди остался только один допрос: 14 марта во Фрунзенском суде дадут показания по делу дадут подсудимые. После этого назначен недельный перерыв для подготовки сторон к прениям (состоятся 21 и 22 марта), и 24 марта планируется оглашение приговора.

Напомним, обвиняемым инкриминируется нанесении побоев 7 июня 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину. Место действия - перед зданием приморского УФСБ на Алеутской (в центре города).

Допрос свидетеля Андрея Гилева проходил во Фрунзенском районном суде Владивостока 1 марта в режиме видеоконференцсвязи.

Показания свидетеля фактически состояли из двух частей. Так, он рассказал, что 7 июня прошлого года допрашивал Андрея Пушкарева в кабинете на 11-м этаже УФСБ Приморья на Алеутской, 46 (сколько длился допрос, следователь точно не помнит, но от 2 до 4 часов). По его словам, Пушкарев и его адвокат-консультант Орлов, зайдя в кабинет, попросили содействовать в выходе через второй вход здания, так как внизу находится какой-то "ненормальный корреспондент". При этом "корреспондентом" неизвестного называл адвокат, но не Андрей Пушкарев. С просьбой оградить Андрея Пушкарева от внимания неизвестного обращался в основном адвокат, а Пушкарев его поддерживал. Названия СМИ и слова "журналист" в кабинете не звучало.

Вторая часть показаний следователя СКР включала в себя описание происходившего после допроса на улице перед зданием приморского УФСБ. Так, свидетель рассказал, что вышел на улицу через несколько минут после своего коллеги, следователя Горелова (тот несколько минут стоял около ступеней). Гилев отметил, что сам он мало что видел: на двух мужчин, стоявших у металлического забора около дороги он смотрел только полсекунды-секунду (однако заметил, что драки нет). В то же время, отметил свидетель, перед зданием довольно продолжительное время стоял именно Горелов, а когда оба следователя проходили мимо двух мужчин у газона, Гилев шел со стороны дороги. На следующий день Горелов рассказал Гилеву, что ничего за это время толком не услышал и не увидел, так как не обратил внимания на этих людей. Гилев в показаниях суду фактически повторил слова Андрея Пушкарева о плохой слышимости: в это время на Алеутской было очень оживленное дорожное движение. Сам Гилев не слышал, разговаривали ли неизвестные мужчины, был ли разговор на повышенных тонах, ссора.

Вместе с тем, объяснил свидетель, он успел заметить, что поза мужчины, одетого в темную джинсовую одежду (Павел Брыкин) была несколько неестественной: он стоял лицом к своему оппоненту и "правым боком был как бы прижат к забору". Что касается второго мужчины (один из подсудимых), сказал Гилев, тот стоял спиной к выходу из здания УФСБ, и его лица следователь не видел. Так как явного конфликта не наблюдалось ("противоправных действий в тот момент не видел"), следователи СКР прошли мимо этих мужчин.

Была ли в тот момент в руках мужчины в темном видеокамера либо похожий на нее предмет, свидетель Гилев наверняка вспомнить не смог.

О том, что возле здания УФСБ Приморского края во Владивостоке был якобы избит журналист ВГТРК Павел Брыкин, Андрей Гилев узнал только вечером - из телевизионного выпуска новостей.

Что касается того, знает ли он подсудимых и потерпевшего, следователь ответил, что имя Павла Брыкина впервые услышал года за два до рассматриваемых событий возле приморского УФСБ; знал, что это корреспондент программы "Честный детектив", однако лично с ним знаком не был. А вот охранников, обвиняемых в нападении на журналиста, Гилев не знал никогда. Поэтому и не смог опознать в судебном заседании, когда обвинитель попросил это сделать.

После допроса свидетеля сторона защиты заявила сразу несколько ходатайств. Суд приобщил к материалам дела копии приказов с работы обвиняемых, а также диск с аудиозаписью допроса в суде потерпевшего Павла Брыкина (вместе с подробной стенограммой). Необходимо отметить, что гособвинитель упорно возражал против приобщения к материалам дела последнего документа. Однако судья не усмотрел препятствий для приобщения аудио к делу - и ходатайство адвокатов было все же удовлетворено.

Вместе с тем, защита охранников Пушкарева получила отказ в последнем из заявленных ходатайств (оно тоже вызвало яростный спор сторон): адвокаты просили суд приобщить к материалам дела флеш-карту с двумя видеозаписями, сделанными 8 июня с телефонов одного из подсудимых и его представителя. На данном видео, как рассказали защитники, - полная, а не купированная запись общения с Павлом Брыкиным около кабинета следователя перед допросом 8 июня. Запись просили приобщить к делу как доказательство, характеризующее личность потерпевшего и его методы работы.

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.