Следователь СКР рассказал, как прошел мимо 14:50, 02 марта Следователь СКР рассказал, как прошел мимо "нападения" на журналиста во Владивостоке
В Приморье на пожаре спасли человека 14:42, 02 марта В Приморье на пожаре спасли человека
Приморцы посмеялись над питерскими рыбаками, которым пришлось плыть на льдине 13:45, 02 марта Приморцы посмеялись над питерскими рыбаками, которым пришлось плыть на льдине (Видео)
Новостная лента
Март, 02 четверг
15:09
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
15:09
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
15:09
Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца Эксклюзив
15:03
Для получателей «дальневосточных гектаров» на YouTube создан канал
14:50
Следователь СКР рассказал, как прошел мимо "нападения" на журналиста во Владивостоке
14:42
В Приморье на пожаре спасли человека
14:31
Школьники Владивостока: чем занять себя вне учебы? Видео
14:15
Режимы Свободного порта Владивосток и ТОР удерживают людей в ДФО, - губернатор Хабаровского края
14:04
Житель Приморья жестоко избил своего отца, а после оставил его умирать
13:58
Женщина пойдет под суд за кражу в ювелирном магазине в Приморье
13:45
Приморцы посмеялись над питерскими рыбаками, которым пришлось плыть на льдине Видео
13:36
Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату
13:31
Шоу «Ледниковый период» переносится на 18 марта 2017 года
13:25
Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше
13:23
У западной Камчатки в море горел сейнер
13:08
Великий пост: Владивостокцы очищают себя от грехов Видео
13:06
Эксперт: Бизнес на Дальнем Востоке может стать «Клондайком»
12:57
Приморцам рассказали, как грамотно брать кредиты
12:53
Водитель маршрутного транспортного средства «попался» на неисправном автобусе
12:42
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:31
В Приморье обнаружен склад с просроченной рыбой и деликатесами
12:24
Ученые узнали, каких женщин выбирают современные мужчины
12:13
Центр современного искусства «Артэтаж» представляет «Alter Ego» во Владивостоке
12:02
На стройке во Владивостоке погиб рабочий Фото
11:52
На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей Эксклюзив
11:52
Приморцы ограбили магазин
11:44
Во Владивостоке составят рейтинг лучших учебных заведений ДФО
11:36
Пропавший в Приморье ребенок найден
11:22
Падение рубля в России неизбежно
11:14
Анисимовка: свежий воздух, отдых и зимние виды спорта все чаще привлекают приморцев Фото
11:10
В Большом Камне горит девятиэтажка Фото и Видео
11:10
​ГУФСИН рассказал о содержании приближенного губернатора Приморья Фото
11:02
Владивосток вошел в пятерку лучших туристических городов России
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4091 (30) от 02 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Дело Пушкарёва

Следователь СКР рассказал, как прошел мимо "нападения" на журналиста во Владивостоке

В деле охранников Пушкарева суду осталось выслушать только показания обвиняемых
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Последние свидетельские показания по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева дал следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гилев, сообщает корреспондент РИА VladNews, побывавший на судебном заседании. Ранее Гилев входил в следственную группу СКР, которая занимается делом Игоря и Андрея Пушкаревых. Впереди остался только один допрос: 14 марта во Фрунзенском суде дадут показания по делу дадут подсудимые. После этого назначен недельный перерыв для подготовки сторон к прениям (состоятся 21 и 22 марта), и 24 марта планируется оглашение приговора.

Напомним, обвиняемым инкриминируется нанесении побоев 7 июня 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину. Место действия - перед зданием приморского УФСБ на Алеутской (в центре города).

Допрос свидетеля Андрея Гилева проходил во Фрунзенском районном суде Владивостока 1 марта в режиме видеоконференцсвязи. 

Показания свидетеля фактически состояли из двух частей. Так, он рассказал, что 7 июня прошлого года допрашивал Андрея Пушкарева в кабинете на 11-м этаже УФСБ Приморья на Алеутской, 46 (сколько длился допрос, следователь точно не помнит, но от 2 до 4 часов). По его словам, Пушкарев и его адвокат-консультант Орлов, зайдя в кабинет, попросили содействовать в выходе через второй вход здания, так как внизу находится какой-то "ненормальный корреспондент". При этом "корреспондентом" неизвестного называл адвокат, но не Андрей Пушкарев. С просьбой оградить Андрея Пушкарева от внимания неизвестного обращался в основном адвокат, а Пушкарев его поддерживал. Названия СМИ и слова "журналист" в кабинете не звучало.

Вторая часть показаний следователя СКР включала в себя описание происходившего после допроса на улице перед зданием приморского УФСБ. Так, свидетель рассказал, что вышел на улицу через несколько минут после своего коллеги, следователя Горелова (тот несколько минут стоял около ступеней). Гилев отметил, что сам он мало что видел: на двух мужчин, стоявших у металлического забора около дороги он смотрел только полсекунды-секунду (однако заметил, что драки нет). В то же время, отметил свидетель, перед зданием довольно продолжительное время стоял именно Горелов, а когда оба следователя проходили мимо двух мужчин у газона, Гилев шел со стороны дороги. На следующий день Горелов рассказал Гилеву, что ничего за это время толком не услышал и не увидел, так как не обратил внимания на этих людей. Гилев в показаниях суду фактически повторил слова Андрея Пушкарева о плохой слышимости: в это время на Алеутской было очень оживленное дорожное движение. Сам Гилев не слышал, разговаривали ли неизвестные мужчины, был ли разговор на повышенных тонах, ссора.

Вместе с тем, объяснил свидетель, он успел заметить, что поза мужчины, одетого в темную джинсовую одежду (Павел Брыкин) была несколько неестественной: он стоял лицом к своему оппоненту и "правым боком был как бы прижат к забору". Что касается второго мужчины (один из подсудимых), сказал Гилев, тот стоял спиной к выходу из здания УФСБ, и его лица следователь не видел. Так как явного конфликта не наблюдалось ("противоправных действий в тот момент не видел"), следователи СКР прошли мимо этих мужчин.

Была ли в тот момент в руках мужчины в темном видеокамера либо похожий на нее предмет, свидетель Гилев наверняка вспомнить не смог.

О том, что возле здания УФСБ Приморского края во Владивостоке был якобы избит журналист ВГТРК Павел Брыкин, Андрей Гилев узнал только вечером - из телевизионного выпуска новостей. 

Что касается того, знает ли он подсудимых и потерпевшего, следователь ответил, что имя Павла Брыкина впервые услышал года за два до рассматриваемых событий возле приморского УФСБ; знал, что это корреспондент программы "Честный детектив", однако лично с ним знаком не был. А вот охранников, обвиняемых в нападении на журналиста, Гилев не знал никогда. Поэтому и не смог опознать в судебном заседании, когда обвинитель попросил это сделать. 

После допроса свидетеля сторона защиты заявила сразу несколько ходатайств. Суд приобщил к материалам дела копии приказов с работы обвиняемых, а также диск с аудиозаписью допроса в суде потерпевшего Павла Брыкина (вместе с подробной стенограммой). Необходимо отметить, что гособвинитель упорно возражал против приобщения к материалам дела последнего документа. Однако судья не усмотрел препятствий для приобщения аудио к делу - и ходатайство адвокатов было все же удовлетворено.

Вместе с тем, защита охранников Пушкарева получила отказ в последнем из заявленных ходатайств (оно тоже вызвало яростный спор сторон): адвокаты просили суд приобщить к материалам дела флеш-карту с двумя видеозаписями, сделанными 8 июня с телефонов одного из подсудимых и его представителя. На данном видео, как рассказали защитники, - полная, а не купированная запись общения с Павлом Брыкиным около кабинета следователя перед допросом 8 июня. Запись просили приобщить к делу как доказательство, характеризующее личность потерпевшего и его методы работы. 

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приговор по делу охранников Пушкарева огласят 24 марта
19:36, 01 марта 2017 Приговор по делу охранников Пушкарева огласят 24 марта

Иначе слушания грозили бы затянуться до лета

В суде по делу охранников Пушкарева допросят дополнительного свидетеля
11:53, 01 марта 2017 В суде по делу охранников Пушкарева допросят дополнительного свидетеля

Андрей Гилев - старший следователь СКР

Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда
16:25, 27 февраля 2017 Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда

Адвокаты подали апелляцию

Суд продлил арест мэру Владивостока Игорю Пушкареву до 30 мая
01:19, 22 февраля 2017 Суд продлил арест мэру Владивостока Игорю Пушкареву до 30 мая

Судья не прислушался к доводам защиты

Басманный суд рассматривает дело главы Владивостока Игоря Пушкарева - он-лайн
23:44, 21 февраля 2017 Басманный суд рассматривает дело главы Владивостока Игоря Пушкарева - он-лайн

Корреспондент РИА VladNews находится в зале заседаний

Заседание по делу Игоря Пушкарева задерживается
22:10, 21 февраля 2017 Заседание по делу Игоря Пушкарева задерживается

Суд должен был начаться сорок минут назад

Директору МУП «Дороги Владивостока» продлили арест на 3 месяца
21:22, 21 февраля 2017 Директору МУП «Дороги Владивостока» продлили арест на 3 месяца

Андрей Лушников останется в СИЗО до 30 мая