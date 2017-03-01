В суде по делу охранников Пушкарева допросят дополнительного свидетеля

Андрей Гилев - старший следователь СКР

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Во владивостокском Фрунзенском суде сегодня состоится очередное заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, которые обвиняются в нанесении побоев 7 июня 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На 16:00 по местному времени запланирован допрос дополнительного свидетеля обвинения: 16 февраля прокурор заявил ходатайство о допросе старшего следователя СКР Андрея Гилева. Отметим, что следователь Гилев входит в следственную группу, занимающуюся делом Андрея и Игоря Пушкаревых.

Время допроса, который должен пройти в режиме видеоконференцсвязи, было выбрано с учетом разницы во времени между Владивостоком и Москвой (7 часов).

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.