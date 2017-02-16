Пушкарев дал свидетельские показания по делу своих охранников

Он рассказал о своей точке зрения на ситуацию с московским "честным детективом"

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Во владивостокском Фрунзенском суде состоялось очередное заседание по делу об охранниках брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева: подсудимые обвиняются в нанесении побоев 7 июня 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину, сообщает корреспондент РИА VladNews. Стоит отметить, что по различным организационным причинам допрос свидетеля Пушкарева неоднократно срывался только в течение февраля.

Свидетельские показания брат главы Владивостока давал в режиме видеоконференцсвязи, в присутствии адвоката.

В своих показаниях Пушкарев уточнил, что до 7 июня прошлого года ни о журналисте Павле Брыкине, ни о программе "Честный детектив" не знал. Он рассказал, что в тот день прибыл в УФСБ Приморского края для дачи показаний следователю. Оценка действий незнакомого мужчины крепкого телосложения со стороны Пушкарева оказалась близка оценке, высказанной другим свидетелем - сопровождавшим его в тот день адвокатом Аркадием Орловым:

- Я про себя предположил, что это какой-то провокатор или хулиган. Это был мужчина - физически крепкий, высокого роста, в черной одежде. Он шел сзади, за моей спиной. Нормальный человек так себя не ведет, - объяснил Андрей Пушкарев. - Я воспринял этого человека как неадекватного и угрожающего моему здоровью. Ничего хорошего я от этого человека не ждал.

Как объяснил Андрей Пушкарев, из-за травмы ему приходится серьезно беречь лицо по медицинским показаниям. А размахивавший из-за его плеча непонятным предметом гражданин грозил в любой момент нанести специальный либо случайный удар. Размахивал этим предметом неизвестный на расстоянии до нескольких сантиметров от лица Пушкарева. Как камеру свидетель этот предмет тогда не опознал, а никаких обозначений с названием компании на камере-"ладошке" не было - что признал и сам журналист во время судебного допроса в ноябре 2016 года.

На вопросы сторон судебного процесса свидетель ответил, что не слышал, чтобы неизвестный мужчина представлялся: все события происходили днем возле проезжей части улицы Алеутской, где в это время дня - активное трехполосное движение. Кроме того, он объяснил, что в диалог с подозрительным гражданином не вступал. Ни о каких интервью и контактах с журналистами в этот день Андрея Пушкарева не просили, представители телерадиокомпании с ним не связывались.

Как объяснил свидетель Пушкарев, выходя из здания УФСБ края, он бросил на стоявшего в 15 метрах от входа мужчину один взгляд, и в тот момент неизвестный был один, рядом с ним никого не было. После этого Андрей Пушкарев вместе с адвокатом быстро пошел к ожидавшей их машине и ничего, кроме ног и асфальта не видел.

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.